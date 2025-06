Mi lesz itt? Jön a 30 napos rákosrendezői pályafelújítás

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

A BKK is a járatai sűrítésével készül erre az időszakra: gyakrabban, 3 percenként és több kocsival járnak majd például a villamosok a 12-es és 14-es vonalon. Ezenkívül a BKK további járatokon és szakaszokon is elfogadja a vasúti jegyeket június 20, vagyis péntek 23 órától egészen július 28 hajnali 1 óráig.

Az elővárosi vonatokat a sűrű budapesti forgalom miatt ezúttal nem pótolják buszokkal. Helyette a szobi és a veresegyházi vonallal párhuzamos helyközi buszjáratokat erősítik meg: főként csúcsidőben több járat indul Dunakeszi, Fót, Veresegyház, Őrbottyán és Vác térségében, ezekről Újpesten az M3-as metróra lehet majd átszállni a belváros felé. Az elővárosi buszos közlekedést 10 autóbusszal erősítették meg, az utasigényekhez igazodva pedig tartalék járművekkel is készülnek.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!