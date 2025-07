Mi történik? Szijjártó Péter sorozatban írja a felmondásokat a magyar diplomatáknak

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

Arról egyelőre nem tudunk, hogy mi lesz az érintett diplomaták sorsa, a mostani határozatok között mindenesetre nem szerepel más nagyköveti megbízatásuk, ahogy a helyükre érkező diplomaták kinevezése sem. Az oslói magyar nagykövetség honlapján vagy a bangkoki nagykövetség honlapján is még a most leváltott nagykövetek köszöntőit olvashatjuk.

A csütörtök este megjelent Magyar Közlönyben Sulyok Tamás aláírásával, de Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ellenjegyzésével nyolc határozat is megjelent rendkívüli és meghatalmazott nagykövetetek „érdemeik elismerése mellett” történő felmentéséről.

