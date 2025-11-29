Mi történt? A Penny egyes sörei nem kompatibilisek a palackvisszaváltóval

Egy vásárló jelezte ezt a Telexnek, hiszen korábban gond nélkül vissza tudta váltani a sört, a legutóbbi vásárlás után viszont az automata nem ismerte fel a vonalkódot. Mint kiderült, ennek igen prózai, de annál kellemetlenebb oka van: a gyártó lecserélte az Adelskronen sörök vonalkódját, de az újat még nem regisztrálták a Mohu adatbázisában. Márpedig regisztráció nélkül a rendszer úgy érzékeli, mintha a doboz nem lenne visszaváltható.

A Mohu megerősítette: a Penny jelezte feléjük, hogy a regisztráció hamarosan elindul, és amint ez megtörténik, a sörök újra gond nélkül visszaválthatók lesznek. Addig viszont az automaták nem tudnak mit kezdeni velük.

A jogszabályok szerint elvileg nem is hozhatnának forgalomba olyan visszaváltható csomagolású italokat, amelyek nincsenek a rendszerben nyilvántartva. Ha ez mégis megtörténik, a vásárlóknak joguk van a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni. A Penny azt ígéri, amíg a technikai fennakadások tartanak, a vásárlók az Adelskronen dobozokat átmenetileg a pénztáraknál manuálisan visszaváltják, vagyis a betétdíj nem vész el.