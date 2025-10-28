1p

Közérdekű Légiipar Orbán Viktor Szijjártó Péter

"Micsoda tragédia! – Orbán Viktor a kenyai repülőgép-katasztrófáról

mfor.hu

A miniszterelnök részvétét fejezte ki a repülőgép-szerencsétlenségben elhunyt magyarok családjainak.

„Micsoda tragédia! Őszinte részvétünk a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben elhunyt magyarok családjainak” – írta Orbán Viktor miniszterelnök kedden a közösségi oldalán. Hozzátette: Szijjártó Péter felvette a kapcsolatot a kenyai hatóságokkal, a KKM munkatársai mindenben segítik az érintett családokat.

A kisrepülőgép roncsa, miután lezuhant a kenyai Diani közelében, Kwale megyében 2025. október 28-án.
A kisrepülőgép roncsa, miután lezuhant a kenyai Diani közelében, Kwale megyében 2025. október 28-án.
Fotó: MTI/EPA

Ahogyan arról beszámoltunk, nyolc magyar és két német állampolgár, valamint a kenyai kapitány tartózkodott azon a kisrepülőgépen, amely lezuhant kedden Kenya partvidékén, a légikatasztrófának nincsenek túlélői.

A Cessna 208B Grand Caravan típusú repülőgép az ukundai Diani repülőtérről indult a turisták körében népszerű Maasai Mara nemzeti parkhoz, de a reggeli felszállás után röviddel, fél hat körül – a repülőtértől mintegy 40 kilométerre, egy erdős területen – lezuhant és kigyulladt – számolt be róla a hvg.hu.

11 hónapja lezárták, de most sem dolgozik senki a Veszprém-Ajka közötti vasúti szakaszon

Egy 150 méteres pálya bénítja a forgalmat.

Az uniós forrásokról beszélt Navracsics Tibor

Forrásvesztés nélkül zárta Magyarország a 2014-2020-as uniós pénzügyi ciklust, jelenleg a 3. helyen áll a tagállamok között a felhasználás teljessége alapján – mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter éves meghallgatásán az Országgyűlés gazdasági bizottságában.

Halottak napja: így járnak majd a tömegközlekedési eszközök a hétvégén

Halottak napja: így járnak majd a tömegközlekedési eszközök a hétvégén

Mindenszentek és halottak napján, illetve az azt megelőző időszakban, október 30-tól november 2-ig a temetők kényelmesebb megközelítése érdekében idén is járatsűrítésekkel készül, illetve rendkívüli járatokat indít a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) – tudatta a társaság kedden az MTI-vel.

Tankoljon meg még ma, szerdától újabb áremelkedés jön a kutakon

Tankoljon meg még ma, szerdától újabb áremelkedés jön a kutakon

A benzin ára literenként 2 forinttal, a gázolajé 8 forinttal emelkedik. 

Tizenéves olcsó benzines – ezt keresik a magyarok az autópiacon

Tizenéves olcsó benzines – ezt keresik a magyarok az autópiacon

Az idén szeptemberben a hazai használtautó-piacon kínált személygépkocsik 38,3 százaléka volt 2,5 millió forint alatti, 26,8 százaléka 2,5-5 millió forint közötti, 21,6 százaléka 5-10 millió forintos árkategóriába tartozott, míg 13,4 százalékuk 10 millió forint fölötti volt a használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedden kiadott szeptemberi jelentése szerint.

Nemzeti Menet vagy Békemenet: újabb számok láttak napvilágot

Nemzeti Menet vagy Békemenet: újabb számok láttak napvilágot

A médiában kibontakozó, talán minden eddiginél intenzívebb számháború kapcsán viszonylag egyértelműen foglaltak állást a magyarok: 20 százalék szerint inkább a Békemeneten, 42 százalék szerint a Nemzeti Meneten voltak többen – írja az Europion

Így igényelhető vissza az édesanyák szja-kedvezménye

Így igényelhető vissza az édesanyák szja-kedvezménye

A családi kedvezmény és a családi járulékkedvezmény a családi jövedelem függvényében akár az utolsó fillérig igénybe vehető a háromgyermekes anyák szja-mentessége mellett is – közölte a NAV.

Karácsony Gergely megpróbálja megmenteni a Sziget Fesztivált

Karácsony Gergely megpróbálja megmenteni a Sziget Fesztivált

Holnap tárgyalja a Fővárosi Közgyűlés a javaslatot. 

Pert vesztett az MNB alapítvány vagyonkezelője, válaszolnia kell

Pert vesztett az MNB alapítvány vagyonkezelője, válaszolnia kell

A Transparency International Magyarország indította a pert.

