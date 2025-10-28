"Micsoda tragédia! – Orbán Viktor a kenyai repülőgép-katasztrófáról

„Micsoda tragédia! Őszinte részvétünk a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben elhunyt magyarok családjainak” – írta Orbán Viktor miniszterelnök kedden a közösségi oldalán. Hozzátette: Szijjártó Péter felvette a kapcsolatot a kenyai hatóságokkal, a KKM munkatársai mindenben segítik az érintett családokat.

A kisrepülőgép roncsa, miután lezuhant a kenyai Diani közelében, Kwale megyében 2025. október 28-án.

Fotó: MTI/EPA

Ahogyan arról beszámoltunk, nyolc magyar és két német állampolgár, valamint a kenyai kapitány tartózkodott azon a kisrepülőgépen, amely lezuhant kedden Kenya partvidékén, a légikatasztrófának nincsenek túlélői.

A Cessna 208B Grand Caravan típusú repülőgép az ukundai Diani repülőtérről indult a turisták körében népszerű Maasai Mara nemzeti parkhoz, de a reggeli felszállás után röviddel, fél hat körül – a repülőtértől mintegy 40 kilométerre, egy erdős területen – lezuhant és kigyulladt – számolt be róla a hvg.hu.