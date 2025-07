Mielőtt elindul, ezt olvassa el! Friss hírek érkeztek a tömegközlekedésről

A Püspökladány–Biharkeresztes vonalon várhatóan kedden is pótlóbuszok szállítják az utasokat. Kedden üzemkezdettől a Nyíregyháza–Vásárosnamény vonalon pótlóbuszok szállítják az utasokat.

A Szabolcsi Tekergő (16907, 16906) a déli parti vonalon fekvő Lepsényig közlekedik, és onnan is indul Záhony felé. Lepsény és Zánka-Erzsébettábor között pótlóbusszal utazhatnak.

Kapcsolódó cikk Katasztrófát okozott a vihar, összeomlott a MÁV több vonala is Az utasokat inkább a Volán buszaira küldenék.

A hétfő délután átvonult vihar az ország több pontján jelentős károkat okozott a vasúti infrastruktúrában, melyet kollégáink folyamatosan, az éjszakai órákban is megfeszített tempóban állítottak helyre – közölte a MÁV csoport. Az érintett vasútvonalak többségén már menetrend szerint indult a vonatforgalom kedd hajnalban.

A vonatok egy része elindul, és a HÉV is jár, de csak Békásmegyerig.

