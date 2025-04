Miért aggódnak és mire vágynak a magyarok? Felmérés érkezett

Egészség, biztos munkahely, erős családi, illetve párkapcsolati kötelékek – ezt a három tényezőt jelölték meg a legtöbben, mint a biztonságérzetük legfontosabb alapjait abban az új, országos, reprezentatív kutatásban, amelyet az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) készíttetett.

A felmérés eredményeiről laptársunk, a Klasszis Médiához tartozó Piac és Profit számolt be. A top 5 biztonságot nyújtó körülmény között megtalálható még a saját tulajdonú lakás vagy ház, valamint a jó egészségügy is, ezeket tízből négy válaszadó tartotta kiemelten fontosnak. A magas jövedelem már kevésbé számít lényegesnek, miközben az idős korban is biztos jövedelem, a béke, Magyarország politikai és gazdasági stabilitása, valamint a jó közbiztonság csak a megkérdezettek negyede-negyede számára meghatározó a biztonságérzetük tekintetében. A családi, párkapcsolati kötelékek kiemelkedő fontosságával szemben szempontjából csak kevesen tartják igazán lényegesnek az erős baráti kötelékeket, de hasonló a helyzet Európa gazdasági, politikai stabilitásának szerepével is.

A kutatás egyik érdekessége, hogy a válaszok alapján a személyes kapcsolatok nagyobb biztonságot nyújtanak a nők, mint a férfiak számára. Erre utal az, hogy az erős családi, párkapcsolati kötelékek fontosságát a nők sokkal nagyobb arányban jelölték meg (47 százalék), mint a férfiak (37 százalék).