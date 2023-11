Mik vannak a magyar játékslágerlistán?

Indul a játékpiac legintenzívebb időszaka: a Regio Játék előrejelzése alapján a karácsonyi szezon a teljes éves forgalmának 40 százalékát fogja adni, ebben az időszakban akár négy-ötszörös forgalomnövekedéssel is lehet számolni.

„A karácsonyi játékvásárlás egyik fontos jellemzője, hogy erre az ünnepre tartogatják a szülők a legnagyobb értékű ajándékokat, ráadásul a gyerekek ilyenkor akár 3-4 játékot is kaphatnak egyszerre. Becslésünk szerint az átlagos kosárérték a tavalyi szezonhoz képest online 3,5 százalékkal 15 500 forintra nő, míg hagyományos áruházi vásárlás esetében 10 százalékos növekedés mellett 12 000 forintot költenek a vásárlók egy alkalommal átlagosan idén" – mondta el Gyaraki Dávid, a cég vezetője.



Az igazi roham a karácsonyi ajándékokért november közepén kezdődik, melyet a vállalat friss, 2300 fő részvételével végzett kutatása is megerősít. Tízből hatan indulnak a beszerző körútra ebben a hónapban, tízből ketten már októberben letudták a vásárlást, decemberben így a válaszadók csupán 10 százalékának kell ajándékot keresnie.

Toplisták

A cég felmérése alapján minden második 14 éven aluli gyermek több, mint 3 ajándékot fog kapni idén karácsonyra, leginkább játékot, könyvet és ruhát találnak majd a csomagolópapír alatt. A legnépszerűbbek idén a kreatív-, fejlesztő- és társasjátékok, de a LEGO és más építőjátékok, valamint az autók, a kirakósok és a játékbabák is közkedvelt meglepetésnek számítanak.A társaság szerint tízből nyolc családnak nehézséget okoz a karácsonyhoz köthető többletkiadás, melynek nagy részét az ajándékok és az élelmiszerek teszik ki. A kutatásban résztvevők egynegyede a család felnőtt tagjait egyáltalán nem, ugyanennyien pedig kis értékben ajándékozza meg, mert az összes ajándékra így is a válaszadók 35 százaléka 40-80 ezer forint közötti összeget, 20 százaléka pedig 80 ezer forintnál is többet áldoz.