Mik vannak: megbírságolták a közmédiát a nemzeti konzultáció miatt

Megsértették a szabályokat.

A Nemzeti konzultációra vonatkozó társadalmi célú reklám miatt szankcionálta a közszolgálati médiaszolgáltatót a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa – közölte a testület csütörtökön az MTI-vel. Emellett döntöttek a rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek használatára kiírt pályázati eljárások eredményéről is.

A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. a közszolgálati televízió csatornáin (M1, M2, M4 Sport, M5, Duna és Duna World) a „Nemzeti konzultáció” ábra megjelenítésével 2025. november 1. és december 7. között folyamatosan megsértette a társadalmi célú reklám közzétételére, illetve más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi előírásokat, emiatt a testület a médiaszolgáltatót 1 millió 800 ezer, annak vezető tisztségviselőjét pedig a jogsértés ismételtségére tekintettel 25 ezer forint bírsággal sújtotta.

Hozzátették: a médiatanács a rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek használatára kiírt pályázati eljárásokban is eredményt hirdetett. A Hatvan 87,9 MHz frekvencia közösségi jellegű használati jogát az egyedüli érvényes ajánlatot benyújtó FM 4 Rádió Kft. nyerte el, míg a Nyíregyháza 103,9 MHz kereskedelmi jellegű használatára kiírt pályázati eljárás nyertese a jelenlegi jogosult Best Radio Kft. lett, amely ugyancsak egyedül pályázott.

Kitértek arra, hogy a testület rendszeresen ellenőrzi a médiaszolgáltatók műsorkvótákra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését. A legutóbbi vizsgálati szakasz lezárásaként a médiatanács három médiaszolgáltató – a KUN-MÉDIA Kft. KARCAG FM kisközösségi rádiós, a TELIN Nonprofit Kft. egyetem tv lineáris audiovizuális és a Pro-M Műsorszóró Infrastruktúra Kft. lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatása – kapcsán állapította meg az adatszolgáltatási kötelezettség megsértését, és alkalmazott bírságot.

A médiatanács heti üléseinek teljes napirendje megtalálható a testület honlapján, ahogyan a határozatai is. A legfrissebb dokumentumok a szükséges hitelesítési és adminisztrációs átfutási idő után lesznek nyilvánosak – áll a közleményben.

(MTI)

