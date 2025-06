Mikor jön a kukásautó a hosszú hétvégén? Elárulták

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

A cég valamennyi lakossági szelektív hulladékgyűjtő-udvara, valamint Szemléletformáló és Újrahasználati Központja is – a szombati nyitva tartás szerint – a lakosok rendelkezésére áll.

A pünkösdi ünnepen is a már megszokott rend szerint szállítja el a kommunális és a szelektív hulladékot Budapesten és az agglomerációs településeken a MOHU Budapest Zrt. – tájékoztatta a társaság pénteken az MTI-t.

