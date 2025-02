Mikorra ütemezzük a fűtéskorszerűsítést?

A Vidéki Otthonfelújítási Program keretében vissza nem térítendő támogatás és kölcsön igényelhető, ezek együttes összege 3.000.000 és 6.000.000 forint között lehet. Azok élhetnek a lehetőséggel, akik 5000 fő alatti kistelepüléseken laknak. 2007 előtt épült ingatlanok felújítására is lehet pályázni, például nyílászáró cserére, épület szigetelésre és a fűtés korszerűsítésére. A kormány arról is döntött február elején, hogy nyugdíjasok is részt vehetnek az új otthonfelújítási programban, a pénzt ingatlanfelújításra, többek közt energetikai korszerűsítésre is felhasználhatják.

„A fűtési rendszerek korszerűsítése nemcsak a komfortérzetet növeli, hanem jelentős energiamegtakarítást is eredményezhet, hosszú távon pedig az ingatlan értékét is növeli” – hangsúlyozta a Gree hőszivattyúk kereskedelmi igazgatója, ifj. Korcsok Gábor. „A korszerűsítés ára több tényezőtől függ, nehéz pontos összeget meghatározni, de mindenképpen több millió forinttal kell számolni.”

Kapcsolódó cikk 10 tipp a fűtésszámla csökkentéséhez

A Vidéki Otthonfelújítási Program klímaberendezés beépítésére, cseréje, fűtési rendszer kialakítására, korszerűsítésére is igényelhető, beleértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is, köztük hőszivattyús rendszerek beépítését.

„Ha például a radiátoros fűtést szeretnénk kiváltani, vagy a gázkazánt cseréljük le modernebb, környezetbarát megoldásra, például hőszivattyúra, akár 3-4 millió forint is lehet egy teljes rendszer kiépítése. A legmodernebb hőszivattyús rendszerek nemcsak a fűtést, hanem a hűtést is biztosítják, bár drágább a telepítésük, de energiahatékonyabb megoldást jelentenek, mint a gázkazánok, utóbbiak az uniós előírás miatt már nem is támogathatók az új otthonfelújítási programban” – magyarázta a Gree szakembere.

Az állami támogatás a költségek legfeljebb felét fedezheti, a kiutalt összegben a vállalkozási díj és az anyagköltség fele-fele arányban oszlik meg. Fontos, hogy legalább 30 százalékos energiamegtakarítást kell elérni a beruházással.

Mennyibe kerül ma a fűtéskorszerűsítés?

Minél nagyobb a fűtendő terület, annál többe kerül a fűtéskorszerűsítés, mivel több berendezésre, nagyobb teljesítményre van szükség. A rendszer kiépítését leggyakrabban kiállásonként vagy egységenként számolják a hozzáértők.

Lassan itt az ideje

Fotó: Depositphotos

„Nem szabad megfeledkezi a telepítési költségeken felül fizetendő összegekről sem, ezek közé tartozik a tervezési költség és az engedélyeztetés is” – tette hozzá a Gree hőszivattyúk kereskedelmi vezetője. „Figyelembe kell venni az épület típusát, az építési technológiát, az elhelyezkedést, mindez meghatározza a szükséges hőmennyiséget és az igénybe vehető fűtési megoldásokat.”

A Gree hőszivattyúk szakértője felhívta a figyelmet a munkadíjakban megjelenő nagy eltérésekre is. „Az egyes cégek árazása jelentősen különbözhet, ezért fontos körültekintően választani forgalmazót és kivitelezőt egyaránt” – figyelmeztetett ifj. Korcsok Gábor.

Mikorra érdemes időzíteni a munkálatokat?

A szakértő szerint a tavaszi és a nyári hónapok a legalkalmasabbak a korszerűsítésre.

„Ilyenkor ideális esetben nincs szükség fűtésre, így kevesebb kellemetlenséggel jár a kivitelezés. Ráadásul ezekben a hónapokban kedvezőbb árakat is kínálhatnak a kivitelezők, sőt az egyes forgalmazók is kivételes ajánlatokat biztosíthatnak, például Gree hőszivattyúkat tartósan alacsony árakon.”

A szakember hozzátette, hogy érdemes úgy tervezni a munkálatokat, hogy a fűtés korszerűsítése még a hideg időszak előtt befejeződjön.