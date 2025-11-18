2p

Mi és ki ránthatja ki a gödörből a magyar gazdaságot?
Elkerülhetőek még a megszorítások?
Kik állják a 14. havi nyugdíj cechét?

Online Klasszis Klub élőben Petschnig Mária Zitával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

2025. november 26. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Közérdekű Adóhatósági razziák, bírságok NAV

Milliárdos áfacsalás miatt indult eljárás autóversenyzők ellen

mfor.hu

Autóversenyzők és mintegy félszáz társuk ellen indult büntetőeljárás 1,2 milliárd forintos adóhiány miatt – tudatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közleményben kedden.

 

Tájékoztatásuk szerint egy autóversenyzéssel foglalkozó páros a futamok mellett reklámügynöki tevékenységgel foglalkozott, több tucat gazdasági társaság részére nyújtottak szolgáltatást. Az üzlettársaknak nagy összegű általános forgalmi adót kellett volna befizetniük, ám fiktív számlákkal jogosulatlanul csökkentették a befizetendő adót. 

Tényleges kereskedelmi tevékenységet nem végző cégektől szereztek számlákat reklámszolgáltatás teljesítéséről, illetve versenyautókhoz szükséges alkatrészek beszerzéséről, így csökkentették az adójukat „papíron”.

„A nyereséges bizniszből két másik autóversenyző is sportot űzött. 2022-2025 között a sporttársak közel 1,2 milliárd forintnyi általános forgalmi adó fizetést spóroltak meg maguknak” - áll a közleményben.

Egy bűnszervezet szolgáltatásait vették igénybe, ezért a piacon jóval kedvezőbb helyzetbe kerültek, mint más hasonló szolgáltatást nyújtó cégek. Az „alvállalkozó” cégeket strómanok nevére íratták, de azok felett ténylegesen a számlagyárat működtető bűnszervezet diszponált.

Kedden a NAV összesen mintegy 450 munkatársa hajtott végre kutatássorozatot több helyszín a rendőség segítségével: bizonyítékokat szereztek be, intézkedtek a vagyoni hátrány megtérülése érdekében, megkezdték a mintegy 50 gyanúsított kihallgatását, több személyt őrizetbe vettek és letartóztatásokat is kezdeményeztek – közölte a NAV.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Új buszok jelenhetnek meg a budapesti utcákon

Új buszok jelenhetnek meg a budapesti utcákon

Ön is találkozhat a járművekkel.

Kiderült, hogyan és meddig lehet szavazni a Tisza jelöltjeire

Kiderült, hogyan és meddig lehet szavazni a Tisza jelöltjeire

309 jelölt-jelölt közül lehet választani.

Munkába állt Novák Katalin, megszűnt a tiszteletdíja

Munkába állt Novák Katalin, megszűnt a tiszteletdíja

Novák Katalin a civil szervezetnél betöltött munkája mellett a piacra is kilépett.

Trump aláírt, majd demokratázott egy jó nagyot

Trump aláírt, majd demokratázott egy jó nagyot

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy aláírta azt a törvényjavaslatot, amely elrendeli minden, a néhai szexuális bűnöző, Jeffrey Epsteinnel kapcsolatos irat nyilvánosságra hozatalát.

Ők már biztos nem kapják meg a 14. havi nyugdíjat

A 65 éven felüliek egy része mégsem kaphatja meg a beígért 14. havi nyugdíjat. 

Így spórolhatnak tízezreket az építőipari vállalkozások a biztosításon

Idén január 15-től minden hazai építőipari kivitelező- és tervezővállalkozásnak és egyéni vállalkozónak – például az építészmérnököknek, kőműveseknek, tetőfedőknek, villanyszerelőknek, víz-, gáz-, fűtés- és klímaszerelőknek, festőknek és burkolóknak is – kötelező felelősségbiztosítást kell kötniük – ez összesen közel 150 ezer vállalkozást érint.

Jobb, ha tudja, 12 órára leáll az egyik nagybank

Rendszerfejlesztési munkák miatt a héten és a jövő héten is több órára leáll az Erste Bank valamennyi szolgáltatása.

Gigabírságot kapott az About You, több százezer magyar vásárlót is kompenzálniuk kell

Gigabírságot kapott az About You, több százezer magyar vásárlót is kompenzálniuk kell

Megtévesztő akciók, pszichés nyomás miatt büntetett a GVH.

Megint eljárás indult Bige László cége ellen

Megint eljárás indult Bige László cége ellen

Kartell gyanújával indított versenyfelügyeleti eljárást a GVH.

Megszavazták az Epstein-akták nyilvánosságra hozását, izgulhat Donald Trump?

Megszavazták az Epstein-akták nyilvánosságra hozását, izgulhat Donald Trump?

Egyhangú döntés értelmében nyilvánosságra kerülhetnek az Epstein-iratok, amikben Donald Trump neve is többször előkerül.

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast


Beszélgetés a Magyar Telekom szakértőivel.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168