Milliókat fizetett egy nő bliccelés miatt

Kilenc év tartozása halmozódott fel.

Több mint 2,3 millió forintot fizetett az elmúlt év pótdíjrekordere, egy 36 éves nő, aki kilenc év halogatás után törlesztette a tartozását. Mögötte egy több mint 2 millió forintos tartozás szerepel, amit szintén kilenc év után rendezett egy 53 éves nő – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A TOP 10-ben szereplő további nyolc delikvens 850 ezer és 1,3 millió forint közötti összeget halmozott fel 4-9 év alatt. A listán egyébként 3 nő és 7 férfi található, 26 és 57 év közöttiek, a legnagyobb összegek pedig több évnyi figyelmen kívül hagyott pótdíjazásból, elindított végrehajtási eljárásokból és jelentős késedelmi díjakból halmozódtak fel – tették hozzá.

Tavaly összesen 257 ezer alkalommal szabtak ki pótdíjakat a BKK jegyellenőrei, 2024-ben ez a szám 235 ezer, 2023-ban 240 ezer volt. 2025-ben új éves pótdíjbevételi rekord született, ami elérte a 3,85 milliárd forintot.

