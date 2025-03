Milliókba kerültek a Rádió1-nek Sebestyén Balázs szexuális utalásai

A testület a jogsértés miatt a médiaszolgáltatóra 8 millió 150 ezer forint bírságot szabott ki, a jogsértés ismételtségére tekintettel pedig a médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjét kétszázezer forint megfizetésére kötelezte, emellett a médiaszolgáltató számára a jogsértés tényéről szóló közlemény közzétételét is előírta.

A közlemény szerint ismét megsértette a műsorszámok korhatári kategóriába sorolására és közzétételének időpontjára vonatkozó törvényi előírásokat a Radio Plus Kft. a Rádió1-en 2024. október 24-én reggel 6 óra 3 perctől sugárzott Balázsék című műsorszámmal, amelyben a műsorvezetők egy fogadás kapcsán számos közvetett és közvetlen szexuális utalást tettek.

Jelentős bírságot szabott ki a Rádió1-re a Balázsék című műsorszám miatt a médiatanács. A testület március 18-i ülésén elfogadta a társadalmi sokszínűség hírműsorokban való megjelenéséről szóló, 2024-es évet vizsgáló beszámolót is – közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) kommunikációs igazgatósága csütörtökön az MTI-vel.

