Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

4p

Közérdekű Ingatlan Piackutatás, felmérések

Minden harmadik magyar nem tud megbízható szakembert hívni vészhelyzet esetén

mfor.hu

Ennek persze több oka is van: ismeretség hiánya, vagy a kontármunkától való félelem. 

A magyarok harmada nem tud bejáratott, megbízható szakemberhez fordulni otthoni műszaki probléma vagy egyéb váratlan javítást, szerelést igénylő helyzet esetén. Míg honfitársaink közel fele (46 százalék) csupán néhány szakterület kapcsán tud megfelelő mesterembert hívni – derül ki az Europ Assistance reprezentatív kutatásából.

A felmérés rámutat arra is, hogy főként a javítások magas díja, az esetleges sürgősségi felárak és a kiérkezés lassúsága jelent nehézséget, de a hozzá nem értő, kontár munkavégzéstől is sokan tartanak. A közelmúltban készített, átfogó kutatása egyebek mellett a magyar lakosság otthoni asszisztencia-szolgáltatásokkal kapcsolatos hozzáállását, preferenciáit, fogyasztói viselkedését is vizsgálta.

A zárlat és az elektromos problémák miatt aggódnak leginkább a magyarok

A kutatás szerint a 18-69 éves magyarok közel fele (44 százalék) a zárlattal és a vészhelyzettel járó elektromos problémáktól tart leginkább. Emellett a lakosság harmada aggódik az azonnali javítást igénylő gázvezeték probléma, az elektronikai berendezések garanciaidőn túli meghibásodása, vagy a szennyvízkiömléssel járó dugulás okozta kellemetlenségek miatt. A bejárati zár meghibásodása és a napelempanel törése már jóval kevesebb fejtörést okoz, előbbit minden negyedik, utóbbit minden hetedik válaszadó jelölte meg potenciális kockázatként.

Tegye fel a kezét, akinek van jól berjátatott vízszerelője
Fotó: Depositphotos

A magyarok többsége azt gondolja, hogy tűzkárra (92 százalék), beázásra, csőtörésre (90 százalék) és viharkárra (88 százalék) érdemes lakásbiztosítást kötni. Tízből nyolc ember üvegkárra, míg közel négyötödük másnak okozott kár elhárítására is kötne felelősségbiztosítást. A dugulásból adódó szennyvízkiömlésre vonatkozó fedezetet a magyarok háromnegyede, a háztartási berendezések garanciaidőn túli meghibásodását viszont már csak 60 százalékuk vonná be a lakásbiztosításába.   

A lakosság harmadának nincs bejáratott szakembere otthoni műszaki probléma elhárítására

A kutatás ugyanakkor arra is rámutat, hogy a lakosság felével nem fordult még elő olyan azonnali segítségnyújtást igénylő otthoni káresemény, ahol szakemberre lett volna szükség. Amikor viszont mégis megtörténik a baj, sokan nehézségekbe ütköznek. A magyarok csupán ötödének van ugyanis minden otthoni szerelésre, műszaki probléma elhárítására bejáratott, megbízható mesterembere, 46 százalékuk pedig a lehetséges meghibásodások egy bizonyos körére tud szakembert hívni. Minden harmadik magyarnak viszont egyáltalán nincs állandó segítsége és minden otthonában adódó hibaelhárítás esetén keresnie kell a megfelelő iparost.  

A szolgáltatás ára, a kiérkezés gyorsasága és a munka minősége is gondot okoz

Több esetben ütköztek akadályba azok, akiknél már előfordult valamilyen segítségnyújtási igény az otthonukban. Tízből öt magyar nehézségként jelölte meg a szolgáltatások áraival, esetleges sürgősségi felárakkal és a tényleges kiérkezés gyorsaságával kapcsolatos problémákat.

Az érintettek közel felének (47 százalék) gondot okoz emellett a megfelelő szakember megtalálása, a válaszadók 45 százalékának nehézséget jelent a minőségi szolgáltatók felkutatása és a „kontár munka” elkerülése, 40 százalékuk pedig arról számolt be, hogy problémás a szakember elérése telefonon vagy üzenetben.

Sok esetben a rossz minőségben elvégzett munka is gondot okoz. Az otthonukban segítségre szorulók közül tízből öt magyar tapasztalt a szakipari mesterek részéről legalább néhányszor gyenge minőségű munkát. Az érintettek 8 százalékával rendszeresen előfordul, hogy a kihívott szakember nem megfelelő munkát végez.

Kárelhárítás gyorsan, megbízható szakemberekkel

„A lakosság közel 56 százaléka kockázatosnak tartja, ha valaki lakásbiztosítás nélkül él, és a többség (87 százalék) hasznosnak ítéli meg az otthoni asszisztencia szolgáltatásokat. Ennek ellenére a válaszadók mindössze 22 százaléka rendelkezik jelenleg ilyen jellegű védelemmel. A kutatás ugyanakkor rávilágít, hogy a megkérdezettek szerint a legvonzóbb otthoni asszisztencia szolgáltatás a társaságunknál is elérhető 0-24 órában hívható segítség, a garantált, ellenőrzött szakemberek gyors kiküldése és a villanyszerelési vészelhárítás. A háztartási vészhelyzetek mellett továbbá az otthoni elektromos és szórakoztatóeszközök, vagy akár a hordozható számítástechnikai eszközök garanciaidőn túli meghibásodása esetén is segítséget nyújtunk” – mondta Timár Gábor Szabolcs, az Europ Assistance operációs vezetője.

