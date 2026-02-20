1p

Mindkét magyar munkás meghalt az osztrák gyárban történt balesetben

Egy ipari üzemben történt munkahelyi baleset következtében meghalt két magyar munkás az ausztriai Leoben-Donawitzban – közölte pénteken a stájerországi tartományi rendőrség.

A baleset kedden történt a felső-stájerországi acélgyárban. Egy 26 éves magyar munkás már a helyszínen meghalt, 20 éves kollégája pedig súlyos, életveszélyes szén-monoxid-mérgezést szenvedett egy ellenőrizetlen gázkibocsátás következtében. A sérültet a grazi tartományi kórházba (LKH Graz) vitték, de nem tudták megmenteni az életét.

A rendőrség tájékoztatása szerint az eset feltehetően vágási munkálatok közben történt. A két munkás felülvizsgálati munkákat végzett egy föld alatti aknában, ahol a szén-monoxid-szivárgás történt. Az egyik művezető talált rájuk, azonnal riasztotta a mentőszolgálatokat.

A magyar munkások nem az üzem dolgozói voltak, a felújítási munkára alkalmazták őket külsősként. A baleset pontos körülményeinek kivizsgálása folyamatban van.

