Jászai Gellért

Miniszterelnökkel tárgyalt Jászai Gellért

Jászai Gellért, a 4iG elnök-vezérigazgatója Észak-Macedónia fővárosában, Szkopjéban folytatott tárgyalásokat Hristijan Mickoski észak-macedón miniszterelnökkel, valamint Aleksandar Nikoloski miniszterelnök-helyettessel a vállalatcsoport észak-macedóniai stratégiai beruházásairól és hosszú távú fejlesztési terveiről.

A 4iG közlése szerint a megbeszélések középpontjában a vállalatcsoport észak-macedóniai távközlési beruházásainak előrehaladása állt, különös tekintettel a One Macedonia márka bevezetésére és az ország harmadik mobilszolgáltatójának elindítását célzó zöldmezős beruházásra.

Jászai Gellért távközlési és védelmi kérdésekről tárgyalt Észak-Macedóniában
Fotó: 4iG

A társaság egy új generációs, 5G standalone technológiára épülő mobilhálózat kiépítését készíti elő, amely a vállalat tervei szerint a régió egyik legmodernebb mobil infrastruktúráját hozhatja létre. A hálózatfejlesztés technológiai partnere az Ericsson. A beruházás célja a lakossági és vállalati ügyfelek számára nyújtott szolgáltatások minőségének további javítása, valamint az ország digitális versenyképességének erősítése.

A felek áttekintették továbbá a védelmi ipari együttműködés lehetőségeit is, építve a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt., valamint az észak-macedón Védelmi Minisztérium és a Macedón Fegyveres Erők vezetése között korábban megalapozott szakmai együttműködésekre.

A tárgyalások során szó esett további digitális infrastruktúra- és energetikai beruházási lehetőségekről is, amelyek hozzájárulhatnak Észak-Macedónia hosszú távú gazdasági fejlődéséhez és regionális versenyképességének erősítéséhez.

A közlemény szerint Észak-Macedónia a 4iG egyik kiemelt stratégiai partnere a nyugat-balkáni térségben, ahol a vállalatcsoport további beruházásokkal és együttműködésekkel kívánja erősíteni jelenlétét a következő években.

Visszakapják Iványi Gáborék a Fidesz által elvett egyházi státuszukat

Komoly lehetőség előtt az Iványi Gábor vezette egyház a Tisza-kormány hatalomra kerülésével: az eddigi, politikai motivációjú ellehetetlenítés után újra egyházi státuszhoz és a működéshez szükséges stabil anyagi forrásokhoz juthatnak. A tervek között szerepel a bezáratott szegedi és budapesti iskolák újranyitása is.

Zelenszkij is reagált a magyar kormány határozott válaszára a kárpátaljai támadás ügyében

Volodimir Zelenszkij és Andrij Szibiha is köszönetet mondott a magyar kormánynak, miután szerdán az orosz–ukrán háború kitörése óta a legnagyobb dróntámadás sújtotta Kárpátalját: becsapódásokat jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is.

Százezreknek küldött figyelmeztetést a NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) idén is több mint 5,6 millió adózónak készített szja-bevallási tervezetet, közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről – hívta fel a figyelmet csütörtöki közleményében az adóhivatal.

Ezeket a műtárgyakat vitték el a múzeumokból a fényűző kormányzati épületekbe

A HVG összeszedte, hogy milyen műkincseket zsúfoltak össze a Magyar Péter által a nyilvánosságnak is bemutatott, a Budai Várban felújított kormányzati épületekben.

Ez lehet a sorsa a kormányváltás után az első modellváltó egyetemnek

A Budapesti Corvinus Egyetemen kezdeményezés indult az alapívtányi struktúra lebontására. Az egyetemi vezetés mást javasol, de nem ellenzi az átalakítást.

Megjelentek a rendeletek a Tisza-kormány első, maratoni kormányülése után

Négy miniszter valóban vétójogot kapott a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendeletek szerint.

Itt a vége, megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon

Megszűnt hat év után Magyarországon a veszélyhelyzet, amelyet 2020-ban a koronavírus-járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelt el az Orbán-kormány.

Ma is jó hírekkel várják az autósokat a benzinkutakon

Csökken a gázolaj ára.

Csökken a gázolaj ára.

Megfigyelés helyett új alkotmány jön, de a választási rendszerre is gondja lesz Görög Márta tárcájának

Meghallgatta Görög Márta leendő igazságügyi minisztert az Országgyűlés illetékes bizottsága kedden. A miniszterjelölt szinte minden területen helyreállításról, fordulatról beszélt. Így érné el, hogy újra legyen közbizalom és jogbiztonság.

Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa

