Mire folyt el a közpénz az NMHH-nál? További adatokat vár a parlamenti szakbizottság

Számos pontban kigészítést kért a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 2025. évi költségvetési beszámolójához szerdai ülésén az Országgyűlés pénzügyi és költségvetési bizottsága – tájékoztatott az MTI.

Dicső Viktória, a bizottság Tisza párti alelnöke emlékezetett, hogy legutóbbi, május 26-i ülésén a bizottság nem fogadta el az NMHH 2025-ös évre vonatkozó beszámolóját, ahhoz ezért kiegészítést kérnek.

Tájékoztatást vár a bizottság azzal kapcsolatban, hogy az NMHH-nál mi indokolt 197,3 millió forintos túlterjeszkedést a személyi juttatások terén, információkat várnak továbbá egy 10 milliárd forintért beszerzett adattörlő alkalmazással kapcsolatban is.

Az NMHH-nak részletesebb tájékoztatást kell adnia a személyi juttatásokra fordított 30 milliárd forintos keretének felhasználásáról csakúgy, mint a 100 milliárd forintos dologi kiadásokról is. A médiahatóságnak be kell számolnia arról, hány televíziós és rádiócsatornát üzemeltet, és milyen költséggel.

A bizottság tájékoztatást vár egy 6 milliárd forinttal betervezett, de 8,4 milliárd forinttal megvalósult transzfer kapcsán, továbbá a Márai Sándor A gyertyák csonkig égnek című regényének filmes feldolgozására biztosított 5 milliárd forint felhasználásról is.

A beszámoló elkészítésére a bizottsági határozat 10 munkanapban jelölte meg a határidőt. A határozati javaslatot a bizottság 9 igen szavazattal 4 tartózkodás mellett támogatta.