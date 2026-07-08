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Közérdekű Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) parlament

Mire folyt el a közpénz az NMHH-nál? További adatokat vár a parlamenti szakbizottság

mfor.hu

Május 26-án az Országgyűlés költségvetési bizottsága nem fogadta el a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 2025-ös évre vonatkozó beszámolóját. A testület az elszálló személyi kiadásokról vár további részleteket, és azt is meg szeretnék tudni, hogy miért kellett 10 milliárdért adattörlő alkalmazást beszerezni. 

Számos pontban kigészítést kért a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 2025. évi költségvetési beszámolójához szerdai ülésén az Országgyűlés pénzügyi és költségvetési bizottsága – tájékoztatott az MTI. 

Dicső Viktória, a bizottság Tisza párti alelnöke emlékezetett, hogy legutóbbi, május 26-i ülésén a bizottság nem fogadta el az NMHH 2025-ös évre vonatkozó beszámolóját, ahhoz ezért kiegészítést kérnek.

Tájékoztatást vár a bizottság azzal kapcsolatban, hogy az NMHH-nál mi indokolt 197,3 millió forintos túlterjeszkedést a személyi juttatások terén, információkat várnak továbbá egy 10 milliárd forintért beszerzett adattörlő alkalmazással kapcsolatban is.

Az NMHH-nak részletesebb tájékoztatást kell adnia a személyi juttatásokra fordított 30 milliárd forintos keretének felhasználásáról csakúgy, mint a 100 milliárd forintos dologi kiadásokról is. A médiahatóságnak be kell számolnia arról, hány televíziós és rádiócsatornát üzemeltet, és milyen költséggel.

A bizottság tájékoztatást vár egy 6 milliárd forinttal betervezett, de 8,4 milliárd forinttal megvalósult transzfer kapcsán, továbbá a Márai Sándor A gyertyák csonkig égnek című regényének filmes feldolgozására biztosított 5 milliárd forint felhasználásról is.

A beszámoló elkészítésére a bizottsági határozat 10 munkanapban jelölte meg a határidőt. A határozati javaslatot a bizottság 9 igen szavazattal 4 tartózkodás mellett támogatta.

 

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