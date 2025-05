Mire készül a kormány? Jöhetnek a vészhelyzeti mobilhívások

Az új rendszerhez szükséges technológiát a nagy hazai mobilszolgáltatók, a One, Yettel és a Telekom kötelesek lesznek térítésmentesen biztosítani. A lapnak nyilatkozó szakértő szerint azonban valószínűleg kevés alkalommal fordulhat majd elő, hogy egy ilyen rendszer működésbe lép, így ez nem jelent nagy kiadást a szolgáltatóknak.

Romániában például éles hangjelzéssel értesítenek a mobiltelefonok, ha a közelben medveriasztást adtak ki, ilyenkor a lenémított telefonok is hangosan megszólalnak.

Az intézkedés célja az lenne, hogy bővítse a jelenleg is működő SMS-eken alapuló értesítési rendszert, és fejlettebb technológián alapuló jelzéseket is lehetővé tegyen. Ez valószínűleg push-üzenetek küldését jelentheti, mondta Dr. Németh Ádám informatikai szakjogász a 24.hu -nak.

Egy 77 oldalas salátatörvénybe foglalva nyújtott be az országgyűlés elé egy törvényjavaslatot Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, amely megalapozna egy új mobiltelefonos riasztási rendszert Magyarországon.

