Mire készülnek? Orbán Viktor milliárdokat adott a TEK-nek az éjjel

A csütörtök késő este megjelent Magyar Közlönyben jelent meg Orbán Viktor miniszterelnök aláírásával a határozat egy újabb költségvetési átcsoportosításról. E szerint két részletben 4,5, illetve 20 milliárd forint egyszeri átcsoportosítása történik meg.

Az első átcsoportosítás legnagyobb kedvezményezettje a Terrorelhárítási Központ, amely összesen 3,9 milliárd forint pluszforrást kap dologi kiadások, illetve beruházások céljára.

A 20 milliárd forintos tétel pedig a „Közfeladatot ellátó intézmények rezsikompenzációja” előrányzatból vándorol át a Nemzetgazdasági Minisztérium Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságához, dologi kiadásokra.

A közlönyben ezen kívül megjelent egy rendelet „a terrorizmus megelőzés és elhárítás veszélyhelyzeti szabályairól” címmel is, ebben a rendőrségről szóló törvényt módosítja a kormány, többek között azzal, hogy a terrorizmust elhárító szervet szükséges, külföldre vonatkozó, valamint külföldi eredetű információk megszerzésére, illetve „speciális képességeivel külföldön Magyarország biztonsági, bűnüldözési érdekeinek érvényesítését szolgáló tevékenység” ellátásra hatalmazza fel.