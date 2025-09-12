Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p

Közérdekű Orbán Viktor Rendőrség Terrorizmus

Mire készülnek? Orbán Viktor milliárdokat adott a TEK-nek az éjjel

mfor.hu

Közel 25 milliárd forint mozdult meg.

A csütörtök késő este megjelent Magyar Közlönyben jelent meg Orbán Viktor miniszterelnök aláírásával a határozat egy újabb költségvetési átcsoportosításról. E szerint két részletben 4,5, illetve 20 milliárd forint egyszeri átcsoportosítása történik meg.

Az első átcsoportosítás legnagyobb kedvezményezettje a Terrorelhárítási Központ, amely összesen 3,9 milliárd forint pluszforrást kap dologi kiadások, illetve beruházások céljára.

A 20 milliárd forintos tétel pedig a „Közfeladatot ellátó intézmények rezsikompenzációja” előrányzatból vándorol át a Nemzetgazdasági Minisztérium Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságához, dologi kiadásokra.

A közlönyben ezen kívül megjelent egy rendelet „a terrorizmus megelőzés és elhárítás veszélyhelyzeti szabályairól” címmel is, ebben a rendőrségről szóló törvényt módosítja a kormány, többek között azzal, hogy a terrorizmust elhárító szervet szükséges, külföldre vonatkozó, valamint külföldi eredetű információk megszerzésére, illetve „speciális képességeivel külföldön Magyarország biztonsági, bűnüldözési érdekeinek érvényesítését szolgáló tevékenység” ellátásra hatalmazza fel.

 

Mikor érdemes tankolni? Így alakul a héten az üzemanyag ára

Nem változik kedden sem a benzin, sem a gázolaj ára. 

Gondok lehetnek Magyar Péter vagyonadós terveivel

Nehéz behajtani, emiatt nagyon sok országban kivezették a vagyonadót, amivel most a Tisza Párt kampányol – írja elemzésében a G7.

Fontos információt közölt az adóhatóság

Szinte minden adóügy intézhető online, és valamennyi személyes információ lekérdezhető az adószámlától a foglalkoztatási adatokon keresztül a bevallásokig, digitálisan a NAV Ügyfélportálról (ÜPO) – hívta fel a figyelmet hétfői közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Nagy Márton nyugdíjasoknak szóló akciókra számít a boltokban

A Közgazdász Vándorgyűlésen Nagy Márton arról is beszélt, hogy az üzemanyagok jövedékiadó-emelését fél évvel elhalasztaná a kormány. A boltokat nyugdíjas akciókra biztatja a miniszter.

Népszerű az energetikai felújítási program

A vidéki kistelepülések összesen 18 milliárd forintra pályázhatnak a meglévő lámpatestek energiatakarékosra cseréléséhez, autonóm szabályozhatóságuk kiépítéséhez. Mostanáig több mint 300 önkormányzat jelentkezett, és még egyszer ennyien kezdték meg a kitöltést – jelentette be hivatalos Facebook-oldalán pénteken az Energiaügyi Minisztérium (EM).

Fontos információ érkezett a földhivatalokról: az Otthon Startot is érinti

Postai úton és hivatali kapun keresztül javasolt a kérelmek benyújtása a budapesti földhivatalhoz.

Két településen is baj van az ivóvízzel

Vilonyán és Papkeszin a vezetékes ivóvizet kizárólag forralás után szabad fogyasztani – ezt a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal a Vilonya településen tapasztalható enterális (gyomor-, bélrendszeri) megbetegedések halmozódása miatt, a lakosság egészségének védelme érdekében – megelőző intézkedésként – rendelte el.

Nem kell többé a kényelemért fizetni az autópálya matricák vételekor

Megszűnt a kényelmi díj és átalakul a jutalékrendszer az autópálya-matricák értékesítésében.

A MÁV csak irigykedhet: mérföldkőhöz ért a cseh vasút

Gyorsvonat még sosem ment ilyen gyorsan.

Országos szinten ezt is elmosta az eső

Szeptember 1-jén országos szinten megszűnik a tűzgyújtási tilalom, mert az elmúlt napok esőzéseinek köszönhetően egyes területeken mérséklődött a tűzveszély, a korlátozás azonban nyolc vármegyében érvényben marad – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) vasárnap.

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja

A pénzügyi biztonság megteremtése tudatos.

