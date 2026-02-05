1p
Mit jelentenek be Gulyás Gergelyék? Kövesse velünk a csütörtöki Kormányinfót!

Percről percre tudósítunk a bejelentésekről, kérdésekről, válaszokról. 

Újra csütörtök, újra Kormányinfó. A rezsistopról biztosan lesz szó, ahogy a szolidaritási adóra vonatkozó perek rendeleti úton történt lezárásáról is. De még miről? Velünk nem marad le semmiről!

Magyar Élelmiszerkönyv, kávé ügyében

Egy szakbizottság megtárgyalta az ügyet, egy szabályozást fogadtak el, ezzel hozzák összhangba az Élelmiszerkönyvet. 

Ukrán EU-csatlakozás 2027-ben

Azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy Friedrich Merz nem tartja lehetségesnek a 2027-es ukrán EU-csatlakozást, Gulyás Gergely úgy fogalmazott, hogy a döntés egyhangúságot igényel. Amíg nemzeti kormány van, ez nem következik be.

Bírók neve a Tisza alkalmazásában

A miniszter szerint a bírói függetlenséget meg kell őrizni, szerinte nincs rendben az OBT részéről, hogy nem ítélték el azt.

Béketanács

Orbán Viktor a Béketanácsban még nem kapott konkrét szerepre felkérést - derült ki a miniszter válaszából. 

Beneš-dekrétumok, múlt heti tüntetések

Szijjártó Péter tiltakozott és kommunikált az ott letartóztatott szlovákiai magyar politikus ügyében, a szabályozás elfogadóival egyeztetett. Azt Gulyás nem árulta el, hogy ennek milyen eredménye volt.

A kormány a dekrétumok miatt sérülő magyaroknak tényleg jogvédelmet biztosít, az eljárás költségeit átvállalják, amennyiben igénylik azt az érintettek. 

Ukrán katonai vezetők kitiltása

A miniszter szerint a kényszersorozás kapcsán kitiltott ukránok kitiltása azonnal életbe lépett.

Energiatárolók programja

Úgy akarják bővíteni a programot, hogy minden igénylő kaphasson a forrásokból, jeneleg 40 ezer pályázatra van lehetőség. 

Elvenné a DK a határon túli magyarok szavazójogát

Dobrev Klára a miniszter szerint folytatja a Gyurcsány-féle magyargyűlölő hagyományokat. 

Tesco vezérigazgatója lezárná az árrésstopokat

A kormány a következő ülésen dönt az árrésstop meghosszabbításáról, jó eszköznek tartják azt, szerintük bevált. Gulyás Gergely szerint meg kell hosszabbítani. 

Lázár János ügye

A miniszter szerint nincsen ügy, Lázár János mondott egy szerencsétlen mondatot, amiért elnézést kért. 

Magyar Pétert sokan nem tartják alkalmasnak?

Gulyás Gergely szerint a Medián kutatása nem hiteles, hanem politikai propaganda, a választásokon kiderül a tényleges állapot. 

Szociális hozzájárulási adó

Az új rendelettel kapcsolatban Gulyás Gergely úgy fogalmazott, hogyha a főpolgármester nem folyton vitázni akarna a kormánnyal, annak a budapesti polgárok örülnének. Szerinte a szociális hozzájárulás ügyében sosem közigazgatási ügyről volt szó, a megszületett rendelet az alkotmánybírósági döntéssel van összhangban, a miniszter ebben nem lát problémát.

Szerinte eljárásszabályok kapcsán nem lehet visszamenőleges hatályokról beszélni. 

Rendvédelmi igazgatási dolgozók bére

A honvédelmi miniszter előterjesztést készít ezzel kapcsolatban, idén tavasszal történhet béremelés mind az ő, mind a rendőrségi dolgozók esetében - mondta a miniszter. 

Korábban jön a nyugdíj

A postai kézbesítés esetén már péntektől elindult a kiszállítás a 13. havi nyugdíjjal, illetve a 14. havi első részletével - mondta a miniszter. 

Beruházások

A kormányszóvivő ezúttal is elsorolta az elmúlt hetekben megvalósult beruházásokat, ezek közé tartozik a BioTech USA több mint 9 milliárd forint értékű beruházása is, amelyről itt írtunk:

Megemelik az energiatermelési program keretét

Otthoni energiatároló program, 75 ezren igényelték eddig, a kormány meg fogja emelni a keretet, eredetileg 100 milliárd forintos keret volt – jelentette ki a miniszter.

Jönnek a pénzek

"Többmillió családhoz érkezik magasabb fizetés"

- mondja Gulyás Gergely a megemelt minimálbérekről, illetve a megduplázott családi adókedvezményekről.

Kitiltások a kényszersorozások miatt

A miniszter a tegnap bejelentett ukránokat érintő kitiltásokról elmondta, Sebestyén József halála után nemrég egy szívbeteg magyar ember lett ennek áldozata, a kormány ezért három katonai vezetőt tiltott ki, emellett figyelmeztette Ukrajnát.

Kezdődik

Gulyás Gergely a tegnapi kormányülés összefoglalójával kezd. 

Meghallgattak egy jelentést az ukrán "kényszersorozásról". Újabb magyar származású áldozata van az ukrán hatóságok eljárásának a miniszter szerint.

Három ukrán vezető kitiltásáról döntött a magyar kormány szerdán, a schengeni övezetből való kitiltásukról is intézkedtek.

Mekkora kalamajkát okozott Lázár János?

Két új közvélemény-kutatás is kijött a híres-hírhedt mondatok hatásairól.

Mi lesz Budapesttel?

Karácsony Gergely mindenesetre perre megy.

Segítség a rezsistop?

Bejött a rezsistop? Megkérdeztük az utca emberét.

