Mit tud Orbán Viktor? Légvédelmet telepít Magyarország az ukrán határhoz

Az ukrán légierő szerint hat hagyományos robbanófejet szállító, de nukleáris csapásmérésre is alkalmas rakétát lőttek ki Ukrajnára az oroszok.

A bejelentés után nem sokkal már repült is az első interkontinentális ballisztikus rakéta Ukrajna felé. Van okunk aggódni?

