Módosított a Magyar-kormány a bírókra vonatkozó szabályokon

Módosította a kormány a bírók munkájának értékelési és feljegyzési rendjét – olvasható a Magyar Közlönyben. Új szabályokat hoztak a tanácselnöki feljegyzések készítésére a bírói munka értékeléséhez.

Minden határozott időre kinevezett bíró által hozott, felülbírált ügydöntő határozatról kötelező feljegyzést készíteni. Határozatlan időre kinevezett bíró esetén csak akkor kell feljegyzést készíteni, ha a döntés kiemelkedően jó vagy jelentős szakmai hibát tartalmaz

Részletesen meghatározták, mikor minősül szakmailag kifogásolhatónak egy bírói döntés (például indokolatlan költségek, határidők megsértése, ítélet hiányos indokolása, eljárási szabályok megsértése). A tanácselnöki feljegyzéseket mostantól az Országos Bírósági Hivatal által működtetett elektronikus rendszerbe kell feltölteni. Ha a feljegyzés azonnali intézkedést igényel, a tanács elnöke ezt jelzi a kollégiumvezetőnek, aki továbbítja az érintett bíróság elnökének

Az eljárt bíró vagy tanács közvetlenül megismerheti a róla készült feljegyzést az elektronikus rendszerben. A kollégiumvezető évente egyszer személyesen ismerteti a feljegyzések tartalmát az érintett bíróval és vezetőkkel. A kollégiumvezető figyeli a feljegyzések gyakorlatát, évente összegzi a tapasztalatokat, és javaslatot tesz, ha problémát észlel. A bírók értékelésekor kötelező figyelembe venni a tanácselnöki feljegyzések rendszerébe feltöltött feljegyzéseket.

Az új szabályok 2026. szeptember 1-jén lépnek hatályba