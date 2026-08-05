Most érkezett: nagyon biztatóan alakulhat a Duna vízállása Paksnál

A számok alapján a paksi Duna vízállása már

a jövőhét elején elérheti a kulcsfontosságú -107 centiméteres szintet, amely az atomerőmű teljes kapacitáson való üzemeltetéséhez elengedhetetlen

- számol be róla a Portfolio.hu.

Friss vízállás-előrejelzés érkezett

Fotó: MTI

Jelenleg a vízszint -134 centiméteren áll Paksnál, amely azt a szintet jelenti, amikortól a hűtővíz kivételi helyét jelentő öblözetben elfogy a kondenzátor-hűtővízszivattyúk működéséhez minimálisan szükséges vízmennyiség. Vagyis minden blokknál megszűnik az áramtermelés lehetősége. Ezt a szintet a paksi vízállás augusztus 2-án érte el, miután megkezdődött az erőmű utolsó még működő blokkjának a leállítása is.

Kedd kora hajnalban Magyar Péter miniszterelnök tájékoztatása szerint a vízállás milliméterekre volt attól, hogy a jelenleg is működő utolsó turbina és ezzel a teljes erőmű leállítását el kelljen kezdeni. A 2-es blokk 4-es turbinája azonban végig kitartott.

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A blokkok újraindítását illetően a magyar kormány azt írta, hogy „a blokkok leállítása és újraindítása rutinfeladat, a tervezett éves karbantartások során minden évben elvégzik.”

„A leállás után megszűnik az áramtermelés, de a biztonságot szolgáló rendszerek nem. Amint a Duna vízszintje megengedi, az erőmű fokozatosan újraindul” – tették hozzá.