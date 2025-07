Most végre megtudhatjuk, ha trükköznek a kereskedők a boltban

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgazdászt, egyetemi tanárt!

Magyarországi gyártás esetén a gyártó, egyéb esetekben az első magyarországi forgalomba hozó, illetve a nagykereskedő köteles – az érintett termék első értékesítésekor – írásban tájékoztatni a kereskedőt a kiszerelés csökkenéséről és a korábbi kiszerelések esetleges kivezetéséről. Ezzel egyidejűleg ugyanilyen tartalmú értesítést kell küldeniük az NKFH részére is.

A fogyasztók könnyen hozzáférhető, megbízható és folyamatosan frissülő forrásból tájékozódhatnak azokról a termékekről, amelyek kiszerelése csökkent, abból az adatbázisból, amelynek elindítását az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében jelentette be a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!