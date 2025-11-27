Moszkva előtt Szabadkára ugrik be Orbán Viktor

A szerbiai Szabadkára utazott Orbán Viktor miniszterelnök, ahol Aleksandar Vučić szerb köztársasági elnökkel együtt átvehetik a Pásztor István-díjat, amelyet nekik ítéltek, és amelyet idén másodszor adnak át. A díjat minden évben két kiemelkedő közéleti személyiség – egy szerb és egy magyar – kapja, akik munkásságukkal hozzájárulnak a szerb-magyar kapcsolatok fejlődéséhez.

„Irány Szabadka. Pásztor Istvánra emlékezünk – Vucsics elnökkel és a vajdasági magyarokkal. Nagy dolog ez: stratégiai szövetség” – írta Orbán, majd kiért arra, hogy segíteni fogják Szerbia üzemanyag-ellátását.

Magyarország decembertől segíteni fogja Szerbia kőolaj-ellátását

Fotó: MTI / Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán

„Szerb barátaink a szankciós politika miatt most bajban vannak. Szerbiában bekövetkezhet az, amit Magyarországon sikerült elkerülnünk: le kell állítani a legnagyobb olajfinomítót, ellátási nehézségek, sőt üzemanyaghiány rémképe fenyeget. Biztosítani fogom Vucsics elnököt: Magyarország mindent megtesz, hogy segíteni tudjuk Szerbia üzemanyag-ellátását.”

Az Euronews szerint téma lehet a Mol esetleges tulajdonszerzése is a Szerb Kőolajipari Vállalatban (NIS). Szijjártó Péter már bejelentette, hogy a Mol decemberben 2,5-szeresére növeli a kőolaj és a kőolajtermékek szállítását Szerbiába, így segítve a nehéz helyzetbe került szomszédos országot.

Pénteken egybehangzó sajtóhírek szerint Orbán Viktor már Moszkvában találkozik Vlagyimir Putyinnal. Hivatalos tájékoztatást a kormány eddig nem adott az útról vagy annak részleteiről.