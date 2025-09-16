Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Mozgósított az ellehetetlenítési törvény: brutális pénzt gyűjtött ez a két sajtótermék

Imre Lőrinc

 

A tavalyinál 3,5 százalékkal több egy százalékos felajánlás érkezett a civil szervezetekhez.

 

A tavalyihoz képest 3,5 százalékkal több felajánlás érkezett a magyarországi civil szervezetekhez a személyi jövedelemadó bevallási időszakban – derül ki a NAV adataiból. A NIOK (Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány) elemzése szerint 2025-ben az egy évvel korábbihoz képest majdnem 3 milliárd forinttal több, összesen 20 273 260 339 forint jutott el a civil szervezetekhez. Több mint 1,8 millióan rendelkeztek az 1+1 százalékukkal.

A legfrissebb, 1 százalékos ranglistán őrségváltás történt: a 2023-ban először gyűjtő, 2024-ben első helyezett Partizán idén a második lett, 471 millió forinttal. A legtöbb, 580 563 356 forintnyi felajánlást a Telex szerezte meg. A Telex a Szabad Sajtóért Közhasznú Alapítványt 39 812-en támogatták.

A tavaly második helyezett Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány a negyedik helyre csúszott, de így is növelte a hozzá érkező felajánlások összegét, 373 millió forintra. A harmadik pozícióban az Országos Mentőszolgálat Alapítványt találjuk, 383 millió forint feletti összeggel. 

Az ötödik helyen a Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány, a hatodikon a Bethesda Kórház Alapítvány, míg a hetediket Daganatos.hu Alapítvány végzett. A top tízet a Bátor Tábor Alapítvány, a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat Közhasznú Alapítvány és a Magyar Gyermekmentő Alapítvány zárják.

A plusz egy százalékos ranglistán a legtöbb felajánlást, 7,97 milliárd forintot a Magyar Katolikus Egyház gyűjtötte, majd a Magyarországi Református Egyház (3,44 milliárd forinttal) és a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség következik (1,4 milliárd forinttal).

Mozgósított az ellehetetlenítési törvény

Halász János fideszes országgyűlési képviselő 2025. május 13-án, kedden éjfél előtt nem sokkal terjesztette be „A közélet átláthatóságáról” szóló, köznapi nevén átláthatósági vagy ellehetetlenítési törvényt. Ennek célja hivatalosan az volt, hogy átláthatóbbá tegye a közélet pénzügyeit, a külföldi pénzek felderítésével. Számos civil szervezet és sajtóorgánum szólalt fel a javaslat ellen, mondván az nagymértékben megnehezíti, akár el is lehetetlenítheti a munkájukat, ha a törvényt elfogadják. 

Egy fideszes törvényjavaslat is megmozgathatta a felajánlókat
Egy fideszes törvényjavaslat is megmozgathatta a felajánlókat
Fotó: Depositphotos

Ez végül a tavaszi ülésszakban nem történt meg, ősszel viszont ismét porondra kerülhet a javaslat. Ami biztosnak tűnik, hogy mivel az SZJA 1+1 százalékos felajánlásokról május 20-ig lehetett határozni, ez is hozzájárulhatott a kormánytól független sajtó nagyfokú támogatásához. De az is részben a tövényjavaslat okozta mozgósítással magyarázható, hogy az első húsz helyezettet tartalmazó listára a friss belépő Telex mellett a TASZ (Társaság a Szabadságjogokért) is most először került fel, amely megduplázta a felajánlói számát és a felajánlott összeget is, 93 millió forint fölé növelve azt.

Több mint 2,1 millióan adakoztak a személyi jövedelemadójukból

Idén több mint 2,1 millióan rendelkeztek érvényesen személyi jövedelemadójuk 1 százalékát, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) legfrissebb, hétfőn közzétett összesítése alapján 42 milliárd forint sorsáról döntöttek.

