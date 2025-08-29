Munka nélkül nincs költözés – de bárkit kitilthat a Pest közeli település

Döntött Pilisen a képviselő-testület: többek között az életellenes, az erőszakos, a drogos bűncselekmények elkövetői és a munkakerülők előtt zárva lesz a város kapuja hétfőtől – tudatta László Attila, a város polgármestere az MTI-vel közleményben pénteken.

A rendeletet szeptember 1-től alkalmazni kell belföldi és külföldi természetes személyek ingatlanszerzésére, belföldi és külföldi természetes személyek lakcímének – lakóhely, tartózkodási hely vagy szálláshely – létesítésére, illetve ezekkel kapcsolatos helyi eljárási szabályokra. Pilis Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önazonosság védelmében az alábbi jogvédelmi eszközöket vezette be: elővásárlási jog, lakcímlétesítési tilalom, lakcímlétesítési engedély, betelepülési hozzájárulás.

Ezentúl nem létesíthet Pilis Város közigazgatási területén található ingatlanban lakcímet az a büntetett előéletű személy, akit a bíróság emberölés, emberrablás, emberkereskedelem és kényszermunka, a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmény, kábítószer-kereskedelem vagy kábítószer birtoklása elkövetése miatt jogerősen elítélt. A rendelet kiterjed az előző pontban foglaltakon túli bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélt, büntetett előéletű személyre, aki a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól még nem mentesült, a mentesülés bekövetkezéséig. Továbbá arra is, akit a képviselő-testület, Pilis város polgármestere vagy Pilis város jegyzője jogerősen bírsággal sújtott és a bírságot megállapító jogerős határozat alapján a bírságot nem fizette meg, vagy, aki a bírságot megállapító jogerős határozat alapján a bírságot megfizette, de a bírság megfizetésétől számított egy év még nem telt el.

Nem létesíthet lakcímet az sem, aki a kérelem benyújtásakor nem rendelkezik legalább egy éve folyamatosan fennálló társadalombiztosítási jogviszonnyal, továbbá, aki a kérelem benyújtásakor nem rendelkezik legalább egy éve folyamatosan fennálló munkaviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal, ideértve a gyermekgondozás-nevelés miatt igénybe vett családtámogatási ellátásokat is. Szintén nem létesíthet lakcímet, aki a kérelem benyújtásakor nem tudja igazolni, hogy rendszeres, minimálbért elérő jövedelemmel rendelkezik.

A rendelet kitér az olyan gazdasági társaságok tulajdonosára is, akinek a tulajdonában vagy vezetése alatt álló gazdasági társasága a kérelem benyújtásakor szerepel a Nemzeti Adó-és Vámhivatal adóhiányosok, hátralékosok, végrehajtás alatt állók adatbázisában.

Mérlegelési jogkört is kapott a képviselő-testület: az a betelepülni kívánó sem létesíthet lakcímet, akit a rendelkezésre álló információk, előélete alapján, személyes meghallgatását követően a közösségi együttélés szabályainak betartására alkalmatlannak tart a testület.

A képviselő-testület a rendeletben arról is döntött, hogy aki a magyar nyelvet nem érti és nem beszéli, szintén nem létesíthet lakcímet Pilis városában.

„Rendet, biztonságot és fejlődést Pilisen!” – áll a város polgármesterének közleményében.

