Munkaügyi pert indított a Direkt36-nak kitálaló Szabó Bence a rendőrség ellen

Munkajogi eljárást indított Szabó Bence rendőrszázados, akinek szolgálati jogviszonyát a Magyar Helsinki Bizottság szerint jogsértő módon szüntették meg, miután a nyilvánosság elé állt a Tisza Párt informatikusait érintő titkosszolgálati visszaélések ügyében.

Munkaügyi pert indított Szabó Bence rendőrszázados, miután a rendőrség a Magyar Helsinki Bizottság szerint jogsértő módon megszüntette a szolgálati jogviszonyát. A százados 2026. április 9-én szolgálati panaszt nyújtott be az Országos Rendőrfőkapitányság vezetőjéhez, ami lényegében munkajogi eljárásként kezelhető – olvasható az erről szóló közleményben.

Szabó Bencét korábban azután érték büntetőeljárások és politikai támadások, hogy a nyilvánosság előtt beszámolt a Tisza Párt informatikusait érintő, titkosszolgálati hátterű jogsértésekről. A perben jogi képviseletét a Magyar Helsinki Bizottság látja el, szerintük az ügy jól mutatja, milyen következményekkel járhat Magyarországon, ha egy állami dolgozó szakmai és erkölcsi meggyőződését követve feltárja a hatalom visszaéléseit.

A KR NNI gyermekvédelmi osztályán kiberbűnözési esetekkel foglalkozó Szabó márciusban állt a nyilvánosság elé, miután feltárta, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal szerinte politikai célú, jogsértő akciót indított a Tisza Párt informatikai rendszere ellen egy hamis bejelentés és „kamunyomozás” révén. A Direkt36‑nak nyilatkozva részletezte, hogyan próbálták bedönteni a párt IT-infrastruktúráját, ami után villámgyorsan hivatali visszaéléssel meggyanúsították, házkutatást tartottak nála, és kihallgatták – írja a 24.hu.

Szabó elmondása szerint a rendőrségen belül tudatos akció zajlott annak kiderítésére, ki szivárogtatott a sajtónak, végül ő maga vállalta az informátori szerepet, hogy ne vegzálják kollégáit. A történtek fizikailag és lelkileg is megviselték, a belügyminiszter pedig nyilvánosan „árulónak” nevezte, amit Szabó elrettentő üzenetnek tart a rendőri állomány felé.

A volt nyomozó azt állította: a művelet mögött titkosszolgálati háttér állt, és politikai nyomásra torzították a belső jelentéseket. Szerinte magas kormányzati szintek is érintettek lehetnek. Az ügy kirobbanása után elszigetelték a munkahelyén, majd elvesztette állását, miközben hangsúlyozta: nem politikai céllal, hanem szakmai és erkölcsi okokból lépett a nyilvánosság elé.

