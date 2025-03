MVM-ügyfél? Akkor ezt jó, ha tudja

Kapcsolódó cikk Romániában továbbra is nemzetbiztonsági kérdésként kezelik az MVM tervét Az óév végén tovább gördült a romániai közéletben az MVM tervezett befektetése a szomszédos ország lakossági energiaszolgáltatásába. Az ügyet alaposan megrágják, és nem biztos, hogy lenyelik.

Március 21. és 23. között az MVM tervezett karbantartást végez informatikai rendszerein, ezért weboldalai, online ügyfélszolgálata és mobilapplikációja időszakosan nem lesz elérhető, továbbá az e-ügyintézés és az EFM-töltési lehetőség is szünetelni fog ebben az időszakban – tájékoztatta a társaság pénteken az MTI-t.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!