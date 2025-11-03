1p

Nagy a baj az OTP felületein

mfor.hu

Lehaltak az OTP felületei, a mobil- és az internetbank egyszerre mondta fel a szolgálatot.

Az OTP informatikai rendszere akadozik: a mobilbank időnként nem működik, az internetbank pedig jelenleg teljesen elérhetetlen. A probléma délután óta tart, írta meg a 24.hu.

Az OTP ügyfelei mind a mobil- mind az internetbank felületein problémákat tapasztalhatnak. A mobilbank alkalmazás néha nem hajlandó betölteni, majd rövid időre újra működik, azonban gyakran nem jeleníti meg a számlaegyenleget, sőt előfordult, hogy a kezdőképernyőn sem jelent meg a gyorsegyenleg.

Délután kezdődtek a problémák
Fotó: OTP

A böngészőből elérhető internetbank is teljesen használhatatlan volt, a felület hosszú betöltés után csak a “CUSTOM SERVICE UNAVAILABLE” üzenetet jelezte.

A problémák kora délután kezdődtek, és a Downdetector adatai szerint folyamatos fennakadásokat jeleztek 13:00 óta. A hibák az OTP informatikai rendszeréből erednek, nem az ügyfelek készülékeiben van a hiba.

A vasúti pálya felújítása a szombathelyi fővonalon tovább késik, de a pótlóbusz gyorsabb lesz – ígéri a MÁV

Rövidebb szakaszon jár majd a pótlóbusz az InterCity-k esetében. 

Sokáig nem lesz elérhető az Ügyfélkapu+ és a DÁP

Szombat estétől körülbelül vasárnap 13 óráig karbantartják a rendszereket.

Hatalmas balesetről érkezett hír

Hármas karambol miatt nagy a torlódás az M3-ason Bagnál.

Lassan tér magához Ferihegy az utóbbi napok sokkjából

Az ellátási lánc és a kerozinszállítás a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren várhatóan november 7-én estétől áll helyre.

Nyugdíjasok, OTP-s ügyfelek, autósok figyelem: nagyot változik az élet novembertől

Jön a várva várt nyugdíjkorrekció, államosítják a képalkotó vizsgálatokat, és büntet a rendőr, ha téli gumi nélkül lépi át a határt a magyar autós. Az OTP régi internetbankját is megszüntetik a hónap közepén. 

Gulyás Gergely: az amerikai szankciók erősebbek, mint az európaiak, Zelenszkij meghívásáról nem volt szó

Először lapunknak reagált a Miniszterelnökséget vezető miniszter a friss, harmadik negyedéves GDP-adatra a mai Kormányinfón. De kérdeztük Gulyás Gergelyt a november 7-i Donald Trump-Orbán Viktor találkozóról is, illetve arról, hogy felmerült-e Volodimir Zelenszkij meghívása egy esetleges jövőbeli budapesti békecsúcsra?

Figyelje a postaládát: szavazási levelet kapnak a külföldön élő magyarok

Az NVI megkezdte a tájékoztatók kiküldését.

Itt van, hogy változik a budapesti temetők nyitvatartása

Erre kell figyelni az időszakban.

11 hónapja lezárták, de jelenleg senki nem dolgozik a Veszprém-Ajka közötti vasúti szakaszon

Egy 150 méteres pálya bénítja a forgalmat.

"Micsoda tragédia! – Orbán Viktor a kenyai repülőgép-katasztrófáról

A miniszterelnök részvétét fejezte ki a repülőgép-szerencsétlenségben elhunyt magyarok családjainak.

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon

Új hitelprogramok várnak a kkv-kra.

