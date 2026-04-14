Közérdekű Üzemanyagok

Nagy a baj, hamarosan elfogyhat a benzin Magyarországon

mfor.hu

Beszakadt a hazai biztonsági üzemanyag-tartalék: a benzin 80, a gázolaj 75 százaléka elfogyott – írja a G7.

Történelmi mélypontra süllyedt a magyar olaj és üzemanyag biztonsági készletének mennyisége márciusban a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) adatai szerint - írja a G7.

A kőolajtartalék már február végén is kifejezetten alacsony volt: 2015 óta soha nem közölt ennyire alacsony készletszintet az MSZKSZ. Most az egy hónappal ezelőtti adatot kissé felfelé módosították, március végére azonban épp akkora mennyiséget közöltek, mint amennyit eredetileg februárra is.

Igazán jelentős változás azonban nem az olaj, hanem a feldolgozott termékek esetében volt. A kormány az iráni háború kirobbanása után ugyanis a teljes gázolaj- és benzintartalékot felszabadította.

Erre elsősorban a védett ár bevezetése miatt volt szükség, hiszen az alacsony kiskereskedelmi árak miatt leállt az import, így hetek óta több benzint és gázolajat használunk fel, mint az előállított és behozott mennyiség összege.

Március végén gázolajból 144 ezer tonna tartalékunk volt, ami 400 ezerrel kevesebb a február végi szintnél, azaz a teljes készlet közel háromnegyedét elhasználtuk.

A benzinnél még rosszabb a helyzet: a február végi közel 270 ezer tonnából alig 55 ezer tonna maradt, ami 80 százalékos csökkenést jelez.

Mindez azt is jelenti, hogy ha folytatódott a készletek ilyen ütemű apadása, akkor mostanra teljesen el is fogyhatott a tartalék.

Különösen érdekes, hogy a készletnapok száma – tehát az az adat, amely megmutatja, hogy a stratégiai kőolaj- és kőolajtermék-készletek (vagy földgázkészlet) mennyi ideig elegendőek az országos szükségletek fedezésére – március 31 napjában 47 nappal csökkent.

Folytatódik az árcsökkenés a kutakon.

A köztársasági elnök közösségi oldalán írt erről.

Reagáltak a Magyar Péter által megszólított állami szervek

Az Állami Számvevőszék, az Alkotmánybíróság és a Gazdasági Versenyhivatal is válaszoltak arra, hogy Magyar Péter győzelmi beszédében távozásra szólította fel a vezetőit.

Végre előkerülhetett Szijjártó Péter

Végre előkerülhetett Szijjártó Péter

A külgazdasági és külügyminiszter még mindig nem szólalt meg, de már borítóképet cserélt a közösségi oldalán.

Van, ahol még mindig nem dőlt el a választás: sőt, egy helyen újra kell számolni a szavazatokat

A Nemzeti Választási Iroda hétfő 13 órai adatai szerint 98,94 százalékos feldolgozottság mellett a kétharmados többséget szerző Tisza Párt 138, a Fidesz-KDNP 55, míg a Mi Hazánk 6 képviselői helyre számíthat az új parlamentben. Ez ugyanakkor változhat, hiszen vannak olyan egyéni választókerületek, ahol még mindig nem dőlt el a verseny. Sőt, olyan is akad, ahol újra kell számolni a szavazatokat.

A választás másnapján: mutatjuk, mikor alakulhat meg a Tisza-kormány

A választás másnapján: mutatjuk, mikor alakulhat meg a Tisza-kormány

Bár a Tisza az április 12-i országgyűlési választásokon elsöprő, kétharmados többséget szerzett, a kormányalakításra még heteket kell várni. Az Orbán-kormány leköszön, egy ideig ügyvezető funkciót lát el, miközben május 13-ig rendkívüli jogrend van érvényben.

Hiába a sok TikTok-videó, kikapott Pócs János

A Fidesz-KDNP leköszönő országgyűlési képviselője Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 2-es országos egyéni választókerületében (Jászberény központtal) kapott ki Tiszás ellenfelétől.

Úgy tűnik, itt a vége a Fidesz-KDNP 16 éves kormányzásának.

A közösségi oldalára posztolt.

Bódis Krisztát nem zavarja, hogy sokan ráindultak

Bár Budapest 2-es számú országos egyéni választókerületében a DK, a Kétfarkú Kutyapárt és Csárdi Antal is elindult független jelöltként, a Fidesz-KDNP-t képviselő Dr. Ferencz Orsolya mellett, a Tisza jelöltjét ez egyelőre egyáltalán nem zavarja.

