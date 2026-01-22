1p

Közérdekű levegőszennyezés Miskolc

Nagy a baj Miskolcon, ne fűtsenek fával és olajjal – kéri a polgármester a lakosságot

mfor.hu

Elrendelték szmogriadó tájékoztatási fokozatát Miskolcon.

 

A szálló por koncentrációja túllépte a tájékoztatási küszöbértéket, ezért Tóth-Szántai József (Pont Mi Egyesület – Fidesz-KDNP) polgármester elrendelte a füstködriadó tájékoztatási fokozatát Miskolcon – közölte a vármegyeszékhely polgármesteri hivatalának sajtóosztálya csütörtökön az MTI-vel.

Közleményükben azt írták, hogy az automatikus mérőállomásokon a szálló por koncentrációja két egymást követő napon is túllépte a köbméterenkénti 75 mikrogrammos határértéket, a meteorológiai előrejelzések szerint nem várható jelentős levegőminőség-javulás a következő napokban.

Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy a helyzetre tekintettel személyautó helyett közösségi közlekedéssel utaznak, ne égessenek hulladékot, műanyagokat, a szilárd- és olajtüzelésű fűtőberendezések helyett lehetőség szerint a gázfűtést használják.

A közleményben arra is felhívják a figyelmet, hogy tájékoztatási fokozat idején tilos bármilyen nyílt téri égetés. Ennek betartására és fokozott ellenőrzésére a polgármester az önkormányzati rendészetet bízta meg.

Van megoldás az építkezések legnagyobb problémájára (x)
