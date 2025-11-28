1p
Közérdekű járvány

Nagy a hallgatás járványügyben

mfor.hu

A 2025. október 27. és november 2. közötti időszakra vonatkozó járványügyi adatok a legfrissebbek a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ weboldalán, tehát november eleje óta nem publikálja a szokásos heti jelentését a szervezet.

Ebben az október végi jelentésben egyébként nem mutatkozik szokatlan kiugrás egyik betegség esetében sem, egy bőranthraxos és egy mpoxos betegről adnak jelentést a hagyományos ilyenkor terjedő betegségek mellett – állapítja meg a Telex.

A Direkt36 újságírója a Digital Health Summit konferencián kérdezte Takács Péter egészségügyi államtitkárt arról, hogy miért hiányzik a nozokomiális fertőzésekről, vagyis az egészségügyi ellátás során, például kórházban, ápolási otthonban szerzett fertőzésekről szóló jelentés is az NNGYK-tól, erre a politikus azt válaszolta, hogy a kollégák leterheltek az év vége felé.

 

