Nagy a hallgatás járványügyben

Ebben az október végi jelentésben egyébként nem mutatkozik szokatlan kiugrás egyik betegség esetében sem, egy bőranthraxos és egy mpoxos betegről adnak jelentést a hagyományos ilyenkor terjedő betegségek mellett – állapítja meg a Telex.

A Direkt36 újságírója a Digital Health Summit konferencián kérdezte Takács Péter egészségügyi államtitkárt arról, hogy miért hiányzik a nozokomiális fertőzésekről, vagyis az egészségügyi ellátás során, például kórházban, ápolási otthonban szerzett fertőzésekről szóló jelentés is az NNGYK-tól, erre a politikus azt válaszolta, hogy a kollégák leterheltek az év vége felé.