Nagy átalakításokat jelentett be Orbán Anita a külképviseleti hálózatban

„A változások egy része a lejáró megbízatásokhoz kapcsolódik, más esetekben pedig az a cél indokolja a személyi döntéseket, hogy Magyarország érdekeit olyan nagykövetek képviseljék, akik az új külpolitikai prioritások mentén hitelesen és hatékonyan tudják képviselni és szolgálni hazánkat” – mondta a külügyminiszter.

A személyi változások egy szélesebb körű szakmai megújulás részét is képezik. A minisztérium célja egy professzionális diplomáciai kar felépítése. Orbán Anita arról is beszélt, hogy megkezdte működését a Humánstratégiáért és Képzésért Felelős Helyettes Államtitkárság.

A minisztériumban meg akarják újítani a külügyi felvételi rendszert, és folyamatos szakmai továbbképzéseket is szeretnének biztosítani. „A minisztérium célja, hogy a diplomácia ismét valódi hivatássá váljon […]” – mondta Orbán Anita.

A külpolitikában a misszióvezetők a külső állam hivatalos képviseleteinek (nagykövetségek, állandó képviseletek) élén álló, teljes jogkörrel felruházott diplomaták. Ők az államfőt vagy a kormányt képviselik, és felelősek a kétoldalú kapcsolatokért, a tárgyalásokért és a nemzeti érdekek védelméért. A misszióvezetők közé tartoznak a nagykövetek és főkonzulok is.