Nagy dobás: példátlan BKV-buszok jelennek meg Budapesten

Az ilyen járatok jelenthetik a jövőt.

Kedden indul az utasok igénye szerint közlekedő, 274-es jelzésű Csobajbusz a XVI. kerületben – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

Az új, rugalmas útvonalú, igényvezérelt járat foglalási rendszere hétfőtől érhető el a BKK oldalán, a 274-es jelzésű Csobajbusz augusztus 26-tól, keddtől a cinkotai HÉV-állomás és a XVI. kerületi Csobaj-bánya térsége között közlekedik.

Ilyen buszjárat még nem volt
Fotó: MTI / Kovács Tamás

A közlemény szerint a Budapesten elsőként itt megvalósuló fejlesztés különlegessége, hogy az utasok előzetes foglalásuk alapján vehetik igénybe az autóbuszt, amely nem előre rögzített útvonalon közlekedik, hanem az aktuális utazási igényekhez igazodva egy adott területen belül rugalmasan érinti a fel- és leszállópontokat.

