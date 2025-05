Nagy dobás: sosem látott bolt nyílt meg Magyarországon

A hibrid modell a megszokott vásárlási élményt ötvözi az automatizált technológiák előnyeivel annak érdekében, hogy a vásárlók éjszaka vagy munkaszüneti napokon is hozzáférjenek egy normál méretű bolt teljes termékkínálatához. Bolti személyzet nélküli üzemmódban a vevők a 247 Shop applikáció segítségével könnyen és biztonságosan léphetnek be a kamerarendszerrel felszerelt bolt kapuján, majd az önkiszolgáló kasszás fizetést követően az alkalmazást használva távozhatnak. Szükség esetén a távoli diszpécserszolgálat képes az azonnali segítségnyújtásra és beavatkozásra.

Az üzlet napközben hagyományos kiszolgálással, a normál nyitvatartási időn kívül pedig teljesen automata üzemmódban, bolti személyzet nélkül várja a vásárlókat. A Coop Szeged meglévő üzlete a hazai Laurel Kft. innovációi révén nyitott új korszakot a retail világában – áll a közleményben. A technológia ráadásul új megoldást jelenthet kisebb településeken működő kisboltok gazdaságos üzemeltetésére is.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!