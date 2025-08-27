1p
Nagy dobásra készül a BKK – ezt ön is észreveszi majd

Jönnek az új automaták.

Hamarosan teljesen megújul a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) jegy- és bérletkiadó automatáinak hálózata: a társaság lefolytatta a szükséges közbeszerzési eljárást, a Fővárosi Közgyűlés pedig biztosította a munkához szükséges forrást, így a folyamat még az idén megkezdődhet – közölte a BKK.

Mint írták, az elmúlt időszakban érezhetően növekedtek a BKK jegy- és bérletkiadó automatáinál tapasztalt technikai problémák, ami egyértelműen jelzi: elengedhetetlen a több mint tíz éve működő géppark felújítása.

A 2025-ben induló projekt során a meglévő automaták felújítása mellett vadonatúj, modern készülékek is érkeznek a legforgalmasabb helyszínekre. A Deák Ferenc téren és az Oktogonnál már most is kipróbálhatók azok az újgenerációs, nagy kijelzős automaták, amelyekből 35 darab váltja fel a régi gépeket. A teljes hálózat felújítása 2026-ban fejeződik be.

