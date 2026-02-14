Nagy felújításra készül a MÁV a fővárosban

Ezt a Facebook-oldalára feltöltött videóban jelentette be a MÁV-csoport vezérigazgatója szombat délelőtt.

Hegyi Zsolt azt mondta, hogy ez az egyik legforgalmasabb pályaszakasz Magyarországon, naponta 230 vonat, évente pedig több tízmillió utas halad át rajta.

A pálya leromlott állapotú, tele van óránkénti 40 és 60 kilométeres sebességkorlátozással. Az utolsó átfogó felújítás a 60-as évek végén történt, így elérkezett az idő a szakasz rendbetételére – fogalmazott.

Elmondta, hogy nyáron „a padlástól a plafonig” átépítik a vasútvonalat, eltüntetnek róla minden sebességkorlátozást. Azon túl, hogy hosszú távra rendbe teszik a vonalat, Kőbánya-Kispesten felújítják a vágányokat, a perontető szigetelését és a gyalogos felüljárót is.

A vágányok felújítása egész nyáron tart majd, a kiegészítő munkálatok még az őszbe is belenyúlnak. A felújítást követően három perccel rövidül minden vonat menetideje a Nyugati pályaudvarra és onnan kifelé.