Nagy felújításra készül a MÁV a fővárosban

Ezt a Facebook-oldalára feltöltött videóban jelentette be a MÁV-csoport vezérigazgatója szombat délelőtt.
Hegyi Zsolt azt mondta, hogy ez az egyik legforgalmasabb pályaszakasz Magyarországon, naponta 230 vonat, évente pedig több tízmillió utas halad át rajta.
A pálya leromlott állapotú, tele van óránkénti 40 és 60 kilométeres sebességkorlátozással. Az utolsó átfogó felújítás a 60-as évek végén történt, így elérkezett az idő a szakasz rendbetételére – fogalmazott.
Elmondta, hogy nyáron „a padlástól a plafonig” átépítik a vasútvonalat, eltüntetnek róla minden sebességkorlátozást. Azon túl, hogy hosszú távra rendbe teszik a vonalat, Kőbánya-Kispesten felújítják a vágányokat, a perontető szigetelését és a gyalogos felüljárót is.
A vágányok felújítása egész nyáron tart majd, a kiegészítő munkálatok még az őszbe is belenyúlnak. A felújítást követően három perccel rövidül minden vonat menetideje a Nyugati pályaudvarra és onnan kifelé.
A beruházás 12 milliárd forintból, a MÁV saját forrásából valósul meg. Hegyi Zsolt a videó végén azt mondta, hogy a MÁV-nak képesnek kell lennie arra, hogy saját forrásból elvégezze a szükséges pályakarbantartásokat.