Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Nagy Márton nyugdíjasoknak szóló akciókra számít a boltokban

A Közgazdász Vándorgyűlésen Nagy Márton arról is beszélt, hogy az üzemanyagok jövedékiadó-emelését fél évvel elhalasztaná a kormány. A boltokat nyugdíjas akciókra biztatja a miniszter.

A Közgazdász Vándorgyűlésen Nagy Márton előadásának egyik legfontosabb üzenete az üzemanyagok jövedékiadó-emeléséről szólt – írja az Index. A hatályos szabályok szerint 2026 januárjától a 2025. júliusi infláció mértékével, vagyis 4,3 százalékkal nőne az adó. Ez a benzin esetében kilenc, a gázolajnál nyolc forinttal emelné a literenkénti árat.

„A kormány azonban változtatna a menetrenden. Az ipar- és munkahelyvédelmi akcióterv részeként fél évvel elhalasztaná a jövedékiadó-emelést. Az intézkedés költségvetési hatása 10-15 milliárd forint lehet” – mondta az Indexnek Nagy Márton, hozzátéve, a lépést a szociális hozzájárulási adó egy százalékpontos csökkentésén felül tervezik bevezetni.

A legfontosabb gazdasági hírek közé most az is bekerült, hogy szeptember 1-jétől kézbesítik a nyugdíjasoknak a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványokat. A boltláncok is igyekeznek ehhez igazodni. A Lidl jelentős kedvezményeket kínál az időseknek, az Aldiban pedig plusz bónusz várja a vásárlókat: aki legalább 8000 forintért költ, és részben nyugdíjas utalvánnyal fizet, 1000 forintos kupont kap.

További nyugdíjas akciókra számít a kormány

Nagy Márton a kormányzati oldalról részletezte a programot. Mint mondta, több mint 70 milliárd forintnyi keret mozdul meg, „amit év végéig elkölthetnek a nyugdíjasok, és szerintem el is fognak élelmiszerre”. A miniszter szerint ez hatalmas keresleti bázist teremt. Így nem véletlen, hogy az Aldi az elsők között lépett. „A verseny éles lesz ezért a keresletért, és a kereskedelmi egységek azt szeretnék, ha a nyugdíjasok náluk költenék el az utalványokat” – fogalmazott.

„Azt remélem, ez jó példaként szolgál, és más láncok is követik” – mondta Nagy Márton.

És elképzelhető, hogy új akciók jönnek: bizonyos összeghatár feletti vásárlásnál pluszkedvezmény, vagy éppen alacsonyabb árak a nyugdíjasutalvánnyal fizetőknek. A miniszter szerint mindez abba az irányba mutat, hogy az utalvány betölti a célját. „A nyugdíjasok számára ez pluszjövedelmet jelent, ami részben kompenzálja azt, amit az infláció elvett tőlük” – tette hozzá.

Népszerű az energetikai felújítási program

A vidéki kistelepülések összesen 18 milliárd forintra pályázhatnak a meglévő lámpatestek energiatakarékosra cseréléséhez, autonóm szabályozhatóságuk kiépítéséhez. Mostanáig több mint 300 önkormányzat jelentkezett, és még egyszer ennyien kezdték meg a kitöltést – jelentette be hivatalos Facebook-oldalán pénteken az Energiaügyi Minisztérium (EM).

Fontos információ érkezett a földhivatalokról: az Otthon Startot is érinti

Postai úton és hivatali kapun keresztül javasolt a kérelmek benyújtása a budapesti földhivatalhoz.

Két településen is baj van az ivóvízzel

Vilonyán és Papkeszin a vezetékes ivóvizet kizárólag forralás után szabad fogyasztani – ezt a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal a Vilonya településen tapasztalható enterális (gyomor-, bélrendszeri) megbetegedések halmozódása miatt, a lakosság egészségének védelme érdekében – megelőző intézkedésként – rendelte el.

Nem kell többé a kényelemért fizetni az autópálya matricák vételekor

Megszűnt a kényelmi díj és átalakul a jutalékrendszer az autópálya-matricák értékesítésében.

A MÁV csak irigykedhet: mérföldkőhöz ért a cseh vasút

Gyorsvonat még sosem ment ilyen gyorsan.

Országos szinten ezt is elmosta az eső

Szeptember 1-jén országos szinten megszűnik a tűzgyújtási tilalom, mert az elmúlt napok esőzéseinek köszönhetően egyes területeken mérséklődött a tűzveszély, a korlátozás azonban nyolc vármegyében érvényben marad – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) vasárnap.

A Földhivatal a fővárosban megújítja szolgáltatásaot – ezért egy darabig zárva tart

A személyes ügyintézés szünetel a budapesti földhivatalokban augusztus 29. és szeptember 5. között – közölte Budapest Főváros Kormányhivatala pénteken.

Hétfőtől erre figyeljenek a nyugdíjasok a most érkező 30 ezer forintos utalványnál

Szeptember 1-jétől elkezdi kézbesíteni a Magyar Posta a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványokat a nyugdíjasoknak és a nyugdíjszerű ellátásban részesülőknek.

Katonai menetoszlopok, intenzív hanghatás – ijesztő dolgok készülődnek Magyarországon

De valójában aggodalomra semmi ok, csak gyakorolnak.

Olcsóbban autópályázhatunk hétfőtől

Pedig a matricák ára nem csökken.

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában

Kamatmentes kölcsön jelenthet megoldást.

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha

Interjú az MBH Bank ügyvezető igazgatójával.

