Nagy Márton nyugdíjasoknak szóló akciókra számít a boltokban

A Közgazdász Vándorgyűlésen Nagy Márton előadásának egyik legfontosabb üzenete az üzemanyagok jövedékiadó-emeléséről szólt – írja az Index. A hatályos szabályok szerint 2026 januárjától a 2025. júliusi infláció mértékével, vagyis 4,3 százalékkal nőne az adó. Ez a benzin esetében kilenc, a gázolajnál nyolc forinttal emelné a literenkénti árat.

„A kormány azonban változtatna a menetrenden. Az ipar- és munkahelyvédelmi akcióterv részeként fél évvel elhalasztaná a jövedékiadó-emelést. Az intézkedés költségvetési hatása 10-15 milliárd forint lehet” – mondta az Indexnek Nagy Márton, hozzátéve, a lépést a szociális hozzájárulási adó egy százalékpontos csökkentésén felül tervezik bevezetni.

A legfontosabb gazdasági hírek közé most az is bekerült, hogy szeptember 1-jétől kézbesítik a nyugdíjasoknak a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványokat. A boltláncok is igyekeznek ehhez igazodni. A Lidl jelentős kedvezményeket kínál az időseknek, az Aldiban pedig plusz bónusz várja a vásárlókat: aki legalább 8000 forintért költ, és részben nyugdíjas utalvánnyal fizet, 1000 forintos kupont kap.

További nyugdíjas akciókra számít a kormány

Nagy Márton a kormányzati oldalról részletezte a programot. Mint mondta, több mint 70 milliárd forintnyi keret mozdul meg, „amit év végéig elkölthetnek a nyugdíjasok, és szerintem el is fognak élelmiszerre”. A miniszter szerint ez hatalmas keresleti bázist teremt. Így nem véletlen, hogy az Aldi az elsők között lépett. „A verseny éles lesz ezért a keresletért, és a kereskedelmi egységek azt szeretnék, ha a nyugdíjasok náluk költenék el az utalványokat” – fogalmazott.

„Azt remélem, ez jó példaként szolgál, és más láncok is követik” – mondta Nagy Márton.

És elképzelhető, hogy új akciók jönnek: bizonyos összeghatár feletti vásárlásnál pluszkedvezmény, vagy éppen alacsonyabb árak a nyugdíjasutalvánnyal fizetőknek. A miniszter szerint mindez abba az irányba mutat, hogy az utalvány betölti a célját. „A nyugdíjasok számára ez pluszjövedelmet jelent, ami részben kompenzálja azt, amit az infláció elvett tőlük” – tette hozzá.