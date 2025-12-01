Nagy Mártonéknak lehet hálás, ha szereti a májkrémet vagy a szilvát

3p
Hétfőtől már élnek az újabb árrésstopok.

A kormány mindent megtesz, hogy megvédje a családokat és a nyugdíjasokat az indokolatlan áremelésektől, ezért első lépésként 2026. február 28-ig meghosszabbította, második lépésként hétfőtől további 13 termékre kiterjesztette az árréscsökkentést – erősítette meg lapunknak küldött hétfői közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A Kormány mindent megtesz, hogy megvédje a családokat és a nyugdíjasokat az indokolatlan áremelésektől, ezért 1. lépésként 2026. február 28-ig meghosszabbította, 2. lépésként mától további 13 termékre kiterjesztette az árréscsökkentést. Az intézkedés eredményeként a magyar emberek olyan termékekhez juthatnak hozzá olcsóbban, mint a leggyakrabban vásárolt zöldségek és gyümölcsök, egyes marhahúsok, illetve a gyermekes családok körében népszerű sajtkrémek és kenhető sajtok, sertés májasok és sertésmájkrémek, illetve bébiételek. 

A Kormány a magyar emberek pártján áll, ezért a családokat, nyugdíjasokat és fiatalokat támogató programok, lakhatást segítő intézkedések, és adócsökkentések mellett határozottan fellép az indokolatlan áremelésekkel szemben. Ennek 1. lépéseként 2026. február 28-ig meghosszabbította az árréscsökkentést, amelyet 2. lépésként mától az alábbi 13 élelmiszer termékkörre is kiterjesztett:

  • Marha-fehérpecsenye,
  • Marhafelsál,
  • Sertés májas és sertésmájkrém,
  • Sajtkrém, kenhető sajt,
  • Alma,
  • Körte,
  • Szilva,
  • Szőlő,
  • Fejes káposzta,
  • Paradicsom,
  • Vöröshagyma,
  • Zöldpaprika, és
  • Bébiétel.

A zöldségek és gyümölcsök árának csökkenése hozzájárul ahhoz, hogy a magyar fogyasztók asztalára több egészséges élelmiszer kerüljön. Az intézkedés révén olyan gyakran fogyasztott zöldségek és gyümölcsök válnak megfizethetőbbé, mint a fejes káposzta, a paradicsom, a vöröshagyma, zöldpaprika, az alma, a körte, a szilva és a szőlő.

A Kormány kiemelt figyelmet fordít a magyar családok megélhetésének könnyítésére, ezért több, a kisgyermekes családok számára fontos és kedvelt termékkategória is bekerült az árréscsökkentés hatálya alá. A legfontosabb ezek közül a bébiétel, de emellett a sajtkrémek és a kenhető sajtok, valamint a sertés májasok és a sertésmájkrémek bevonása is valódi segítséget jelent a kisgyermekeket nevelő családoknak.

Az árréscsökkentés bevezetése óta tartós és érdemi árcsökkenést eredményezett: a drogériákban átlagosan több mint 27 százalékkal, az élelmiszerüzletekben pedig 20 százalékkal lettek olcsóbbak az érintett termékek. A Kormány azonban itt nem áll meg, minden ágazatban fellép az indokolatlan áremelésekkel szemben, ezért önkéntes árkorlátozást harcolt ki a bankok, a biztosítótársaságok a telekommunikációs cégek és a gyógyszeripari szereplők esetében is. Az intézkedések nélkül az infláció mintegy 1,5 százalékponttal lenne magasabb, ezért a Kormány a családok és a nyugdíjasok védelme érdekében folytatja a harcot az indokolatlan áremelésekkel szemben – olvasható a közleményben.

