Nagy változás jön a KRESZ-ben

A kormány rendelete módosítja a közúti közlekedés alapvető szabályait rögzítő KRESZ-t (a közúti rendelkezések egységes szabályozását) – derül ki a friss Magyar Közlönyből.

Az új előírás szerint a nehéz tehergépkocsik lakott területen kívül alapvetően kizárólag autópályán, autóúton és főútvonalon haladhatnak, minden más útvonal használata tiltottá válik.

„A gyorsforgalmi utakról leterelődő teherforgalom visszaszorítása érdekében szükségessé vált az ahhoz kapcsolódó szabályok pontosítása, a jogkövetkezmények felülvizsgálata” – szól az indoklás.

Azok a teherautók, amelyeknek nincs magyarországi célállomásuk, csak a kijelölt tranzitúthálózatot vehetik igénybe.