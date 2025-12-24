3p
Közérdekű Állami támogatás minimálbér

Nagy változásokat rejt a friss Magyar Közlöny

mfor.hu

Immár tény, hogy január 1-jétől emelkedik a minimálbér és a garantált bérminimum.

A legfrissebb, kedden késő este megjelent Magyar Közlönyben számos rendelet szerepel.

Így például 2026. január 1-jétől

  • 322 800 forintra nő a bruttó minimálbér az eddigi 290 800-ról, ez 11 százalékos emelkedést jelent.
  • a legalább középfokú végzettséget igénylő munkakörökre vonatkozó garantált bérminimum 373 200 forint lesz az idei 348 800 után, ami 7 százalékos növekedést jelent;
  • Utóbbi esetében a növekedéssel a hetibér 85 800 forint, a napibér 17 160 forint, az órabér 2145 forint lesz.

Arról is döntött a kormány, hogy kiegészítő szociális pótlékot kapnak 2026-tól a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók, függetlenül attól, hogy a fenntartó állami, önkormányzati, egyházi vagy civil.

  • A kiegészítő szociális pótlék összege a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő és fizetési osztály alapján változik, részletes táblázatban meghatározva.

  • A bölcsődékben dolgozó kisgyermeknevelők és dajkák kiegészítő bölcsődei pótlékot kapnak, amely szintén a jogviszonyban töltött idő és fizetési fokozat alapján jár.
  • A közalkalmazottak egyes pótlékai után 15%-os kiegészítő bérpótlék jár.

Emellett bővült azok köre, akik Otthontámogatásra jogosultak, így 

  • a bevett egyházak, közérdekű vagyonkezelő alapítványok által foglalkoztatottak is igényelhetik az Otthontámogatást;
  • Nem jogosult azonban Otthontámogatásra, aki csak megbízási vagy vállalkozási szerződéssel dolgozik, kivéve, ha egyházi tevékenységet végez.

Az is változás, hogy nemzetközi örökbefogadásban illetékes hivatalosan kijelölt szerv lett a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal, amely általánosságban is kiemelt szerepet kap a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokhoz kapcsolódó adatkezelésben.

  • A módosítások alapján az együttes örökbefogadást csak akkor kell elősegíteni, ha a gyermekek között valódi kötődés van;
  • A nemzetközi örökbefogadást érintő új szabály, hogy az ehhez kapcsolódó nyilvántartásba vétel előtt a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal készít javaslatot a gyermek sorsáról.
  • Csak akkor kerülhet a gyermek nemzetközi örökbefogadási nyilvántartásba, ha belföldön minden lehetőséget kimerítettek.
  • Ha nem történt meg minden hazai örökbefogadási intézkedés, a gyermek nem kerülhet nemzetközi nyilvántartásba.

Ahogy azt sejteni lehetett, végül tényleg Steiner Attilát indítja a Fidesz Budapest 3. választókerületében. 

A 2025 év eleji összeghez képest jövőre megduplázódik a családi kedvezményként igénybe vehető összeg: 2026. január 1-től egy gyerek után már havonta nettó 20 ezer, két gyermek esetében gyermekenként 40 ezer, három vagy több gyermeknél pedig gyermekenként 66 ezer forint jár a családoknak. A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos eltartottak után jövőre pedig már havi nettó 20 ezer forint kedvezmény vehető igénybe.

