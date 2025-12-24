Nagy változásokat rejt a friss Magyar Közlöny

A legfrissebb, kedden késő este megjelent Magyar Közlönyben számos rendelet szerepel.
Így például 2026. január 1-jétől
- 322 800 forintra nő a bruttó minimálbér az eddigi 290 800-ról, ez 11 százalékos emelkedést jelent.
- a legalább középfokú végzettséget igénylő munkakörökre vonatkozó garantált bérminimum 373 200 forint lesz az idei 348 800 után, ami 7 százalékos növekedést jelent;
- Utóbbi esetében a növekedéssel a hetibér 85 800 forint, a napibér 17 160 forint, az órabér 2145 forint lesz.
Arról is döntött a kormány, hogy kiegészítő szociális pótlékot kapnak 2026-tól a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók, függetlenül attól, hogy a fenntartó állami, önkormányzati, egyházi vagy civil.
A kiegészítő szociális pótlék összege a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő és fizetési osztály alapján változik, részletes táblázatban meghatározva.
- A bölcsődékben dolgozó kisgyermeknevelők és dajkák kiegészítő bölcsődei pótlékot kapnak, amely szintén a jogviszonyban töltött idő és fizetési fokozat alapján jár.
- A közalkalmazottak egyes pótlékai után 15%-os kiegészítő bérpótlék jár.
Emellett bővült azok köre, akik Otthontámogatásra jogosultak, így
- a bevett egyházak, közérdekű vagyonkezelő alapítványok által foglalkoztatottak is igényelhetik az Otthontámogatást;
- Nem jogosult azonban Otthontámogatásra, aki csak megbízási vagy vállalkozási szerződéssel dolgozik, kivéve, ha egyházi tevékenységet végez.
Az is változás, hogy nemzetközi örökbefogadásban illetékes hivatalosan kijelölt szerv lett a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal, amely általánosságban is kiemelt szerepet kap a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokhoz kapcsolódó adatkezelésben.
- A módosítások alapján az együttes örökbefogadást csak akkor kell elősegíteni, ha a gyermekek között valódi kötődés van;
- A nemzetközi örökbefogadást érintő új szabály, hogy az ehhez kapcsolódó nyilvántartásba vétel előtt a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal készít javaslatot a gyermek sorsáról.
- Csak akkor kerülhet a gyermek nemzetközi örökbefogadási nyilvántartásba, ha belföldön minden lehetőséget kimerítettek.
- Ha nem történt meg minden hazai örökbefogadási intézkedés, a gyermek nem kerülhet nemzetközi nyilvántartásba.