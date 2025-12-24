Nagy változásokat rejt a friss Magyar Közlöny

A legfrissebb, kedden késő este megjelent Magyar Közlönyben számos rendelet szerepel.

Így például 2026. január 1-jétől

322 800 forintra nő a bruttó minimálbér az eddigi 290 800-ról, ez 11 százalékos emelkedést jelent.

a legalább középfokú végzettséget igénylő munkakörökre vonatkozó garantált bérminimum 373 200 forint lesz az idei 348 800 után, ami 7 százalékos növekedést jelent;

Utóbbi esetében a növekedéssel a hetibér 85 800 forint, a napibér 17 160 forint, az órabér 2145 forint lesz.

Arról is döntött a kormány, hogy kiegészítő szociális pótlékot kapnak 2026-tól a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók, függetlenül attól, hogy a fenntartó állami, önkormányzati, egyházi vagy civil.

A kiegészítő szociális pótlék összege a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő és fizetési osztály alapján változik, részletes táblázatban meghatározva.

A bölcsődékben dolgozó kisgyermeknevelők és dajkák kiegészítő bölcsődei pótlékot kapnak, amely szintén a jogviszonyban töltött idő és fizetési fokozat alapján jár.

A közalkalmazottak egyes pótlékai után 15%-os kiegészítő bérpótlék jár.

Emellett bővült azok köre, akik Otthontámogatásra jogosultak, így

a bevett egyházak, közérdekű vagyonkezelő alapítványok által foglalkoztatottak is igényelhetik az Otthontámogatást;

Nem jogosult azonban Otthontámogatásra, aki csak megbízási vagy vállalkozási szerződéssel dolgozik, kivéve, ha egyházi tevékenységet végez.

Az is változás, hogy nemzetközi örökbefogadásban illetékes hivatalosan kijelölt szerv lett a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal, amely általánosságban is kiemelt szerepet kap a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokhoz kapcsolódó adatkezelésben.