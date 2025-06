Nagy változást jelentett be a BKK

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

Hozzátették, hogy az új rendszer kerékpárjai 2026 elejétől fokozatosan jelenhetnek meg a fővárosi utakon; a tervek szerint az új közbringarendszer legalább 5000 kerékpárt biztosít majd, amelyből legalább 1000 elektromos rásegítésű lesz. Az új szolgáltatás olyan helyekre is elér majd, mint az Örs vezér tere, Kőbánya-Kispest, Újpest-városkapu, a József Attila-lakótelep, Angyalföld, Zugló vagy az Őrmező – közölte a BKK.

