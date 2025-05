Nagyon fontos határidő közeleg – jön a személyes segítség

Az szja-bevallással kapcsolatban minden fontos információ megtalálható a NAV honlapján, a GYIK-ben, illetve a részletes, speciálisabb élethelyzeteket is bemutató kiadvány, a Kedvezmények Példatára is segít a különböző szja-val kapcsolatos élethelyzetekben – írták a közleményben.

A tervezeteket az eSZJA-felületen lehet átnézni és módosítani. Akinek nincs elektronikus hozzáférése, még mindig regisztrálhat a DÁP-alkalmazásba vagy az Ügyfélkapu+-ra, azt követően azonnal, egyszerűen és online, akár mobiltelefonról is intézheti bevallását. Aki mégis a papíralapú megoldás mellett dönt, egy 24SZJA-bevallást kell beküldenie, amihez felhasználhatja a tervezet adatait is.

A NAV Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának helyszínre kitelepült munkatársai május 17-én, szombaton 9 és 15 óra között várják azokat, akik bevallási tervezetüket jóváhagyni, módosítani, kiegészíteni szeretnék, ez utóbbihoz vinni kell a megfelelő igazolásokat, iratokat. Az érdeklődők segítséget kaphatnak az szja 1+1 százalékának felajánlásához is.

