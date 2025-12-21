2p
Nagyon kiverte a biztosítékot a betiltott Bors-kiadvány a kormánynál

mfor.hu

A Magyar Bírói Egyesület szerint az ország jogrendjét kérdőjelezi meg, aki a bírósági döntést nem veszi figyelembe.

A magyar bíróságok döntései mindenkire nézve kötelező érvényűek, azok betartása nem opcionális – közölte Facebook-oldalán a Magyar Bírói Egyesület, miután a Fővárosi Törvényszék tiltása ellenére folytatódik a Bors különszámának terjesztése – számol be róla a 24.hu. A döntést a kormányközeli bulvárlap sem hagyta szó nélkül.

Az egyesület kiemelte: a bíróság határozata nem vélemény, nem sugallat, nem kampányeszköz. A határozatok jogszabályokon alapulnak, jogszabályban meghatározott módon megtámadhatóak, az arra jogosultak szabályozott formában kérhetik a számukra sérelmes döntések felülvizsgálatát.

A bíróságok döntései mindenkire nézve kötelező érvényűek, az Alaptörvény XV. Cikke rögzíti: A törvény előtt mindenki egyenlő.

„Amennyiben bárki úgy véli, hogy egy jogszabályok alapján, az ügy törvényes bírája által meghozott döntés rá nem vonatkozik, azzal az ország jogrendjét kérdőjelezi meg. Ha a bíróság döntéseinek kötelező ereje attól függne, hogy az érintettek elfogadják-e azokat, az a közös szabályaink érvényét vonná kétségbe, és kiüresítené az Alaptörvény alapelveit.

A bírósági döntések kötelező erejének megkérdőjelezése, nevetségessé tétele vagy bagatellizálása nem csupán az igazságszolgáltatás tekintélyét sérti, hanem közös érdekeinket és a közélet tisztaságát is mérgezi” -

írta végül a Magyar Bírói Egyesület.

A szegedi DPK-gyűlésen több fideszes politikus is kiállt a Bors mellett, Rétvári Bence KDNP-s belügyi államtitkár pedig a Facebook-oldalán posztolt, csatolva a Bors különszámáról készült fotókat.

A kormánypárti politikus a betiltott lap terjesztésére buzdított és azt állította, hogy Magyar Péter mögé állt a bíróság. A Tisza Párt elnökét pedig átkeresztelte. Itt olvasható a bejegyzése:

