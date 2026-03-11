Nagyon rosszul jár, ha forgalmi nélkül megy ma tankolni

Brutális ütemben emelkedik a nem hatósági áras üzemanyagok ára a kutakon. A Holtankoljak.hu közlése szerint március 11-én a 95-ös benzin átlagára már 617,6 forint, a gázolajé pedig 642,4 forint literenként. A hatósági ár 595, illetve 615 forint literenként.

A tegnap késő este megjelent kormányrendelet szerint rendszámmal vagy forgalmi engedéllyel kell igazolni a védett áras üzemanyagnál a jogosultságot. Az olcsó üzemanyagból csak magyar autósok vásárolhatnak.

Kapcsolódó cikk Autósok figyelem: újabb szabályok jelentek meg a védett áras tankolásról Elkérhetik a forgalmit, ha védett áron tankol.

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa az Mfor hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>