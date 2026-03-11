1p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Közérdekű Üzemanyagok

Nagyon rosszul jár, ha forgalmi nélkül megy ma tankolni

mfor.hu

Kilőtt a benzin és a gázolaj ára a kutakon. Ha nem tud védett áron vásárolni, ráfizet. 

Brutális ütemben emelkedik a nem hatósági áras üzemanyagok ára a kutakon. A Holtankoljak.hu közlése szerint március 11-én a 95-ös benzin átlagára már 617,6 forint, a gázolajé pedig 642,4 forint literenként. A hatósági ár 595, illetve 615 forint literenként. 

A tegnap késő este megjelent kormányrendelet szerint rendszámmal vagy forgalmi engedéllyel kell igazolni a védett áras üzemanyagnál a jogosultságot. Az olcsó üzemanyagból csak magyar autósok vásárolhatnak.

 

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa az Mfor hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>

Igyekezzen, ha postán kérné az adóbevallását, már csak pár napja maradt

NAV: hétfőig lehet kérni az szja-bevallási tervezetek postázását.

Autósok figyelem: újabb szabályok jelentek meg a védett áras tankolásról

Elkérhetik a forgalmit, ha védett áron tankol, mert be kell küldeni az adatokat a NAV-hoz.

Szerdától új eszközöket telepítenek a budapesti metrókban

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) március 11-én, szerdán megkezdi a Pay&GO bankkártyás fizetési pilotrendszer kiterjesztéséhez szükséges, új jegyérvényesítő készülékek telepítését a fővárosi metróhálózaton. Így a Pay&GO szolgáltatás április közepétől minden metróvonalon elérhetővé válik – közölte a BKK az MTI-vel kedden.

Folytatódik az adok-kapok, élesen üzent az ukrán külügyminiszter a magyar kormány lépésére

Ukrajna külügyminisztere szerint a törvénytelenség ördögi körébe süllyed Magyarország.

Elárulta Szijjártó Péter, hogy eddig hány magyart sikerült kimenekíteni a Közel-Keletről

Már csaknem ezer embert hoztak a mentesítő járatokkal Magyarországra a háborús zónából – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter.

Folytatódik az ukrán pénzszállítók ügye: rendeletben jelentette be a kormány az újabb lépést

Büntetőeljárást indít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az ukrán pénzszállítók ügyében. Erről jelent meg egy rendelet a Magyar Közlönyben.

Orbán Viktor máris kezdeményezte: feloldás és ársapka jöhet?

Az olajárrobbanást követően célkeresztben az energetikai szankciók feloldása és a benzinárak drasztikus ugrásának megakadályozása.

Valami készül – olajsokk után jelentkezik Orbán Viktor

Brutális áremelkedést produkált éjjel az olaj világpiaci ára, Orbán Viktor emiatt  tanácsát is összehívta

Sorra érkeznek a magyarokat kimentő járatok

Már több száz, a háború által sújtott térségben rekedt magyar repülhetett haza.

A kormányfő a választás eredményéről fogalmazott különös bejegyzést.

