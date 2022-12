Nagyon szép búcsúajándékot kapott Palkovics László a kormánytól

A miniszteri posztról lemondott Palkovics Lászlóról néhány napja derült ki, hogy a győri Széchenyi István Egyetem tulajdonosi jogait gyakorló alapítvány kuratóriumi elnökeként folytatja pályafutását.

Az erről szóló közleményből azonban az is kiderült, hogy az állam egy kis útravalót is küldött az exminiszterrel, ugyanis "vagyonjuttatás keretében" a következő vagyonelemek is a Széchenyi István Egyetemért Alapítván tulajdonába kerütek a 444 szerint:

az Autóipari Próbapálya Zala Kft.,

a ZalaZone Ipari Park Zrt.,

a HUMDA Magyar Autó-Motorsport a Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt.

és a Techtra Technológiai Transzfer Intézet Közhasznú Nonprofit Zrt.

Autóipari Próbapálya Zala Kft. és a HUMDA korábban a Palkovics vezette minisztérium fennhatósága alá tartozott, a ZalaZone tesztpályára több tízmilliárd forintot költött korábban a magyar állam, a HUMDA pedig az elektromos autókra vonatkozó pályázatok mellett a szintén sokmilliárd közpénzt felemésztő, és egyelőre bedőlni látszó hajdúnánási MotoGP-pálya mögött álló cégként is nevet szerzett magának.

Az ügy hátteréről Hadházy Ákos is posztolt ma: