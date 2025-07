Nagyon veszélyes dolog terjed az interneten – az új csodaszer egészségkárosodást okozhat

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

Kiemelték: a klór-dioxid nem alkalmas semmilyen betegség terápiás, belsőleges kezelésére, alkalmazása nem helyettesíti az orvosi diagnózist vagy kezelést. A hamis vagy nem engedélyezett gyógyszerek forgalmazása bűncselekmény, amely Magyarországon akár öt évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető – mutattak rá.

Epidemiológiai adatok szerint a klór-dioxid lenyelése különösen veszélyes a lakosság sérülékeny csoportjaira (csecsemőkre, gyermekekre, idősekre és krónikus betegekre), náluk akár a meglévő betegségek súlyosbodását is kiválthatja – figyelmeztettek.

A közleményben azt írták, az utóbbi időszakban több magyar nyelvű internetes felületen is megjelentek olyan bejegyzések és hozzászólások, amelyek a klór-dioxid egészségügyi alkalmazását népszerűsítik, sokszor gyermekek kezelésére ajánlva azt. Hozzátették, hogy a különféle weboldalakon a hatóanyagot gyógyhatású csodaszerként tüntetik fel többek között daganatos betegségek, autizmus, emésztési problémák, sőt HIV-fertőzés esetén is – tudományos bizonyítékok nélkül.

