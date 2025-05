Nagyon vigyázzon, új módszerrel próbálkoznak a telefonos csalók!

Ami fontos, néhány éve a bankkártyás visszaéléseknél keletkező veszteségek döntő részét – 90 százalékát – a kártyakibocsátó bankok és a kereskedők viselték. Újabban viszont fordult a kocka, a károk 80 százalékát most már a bankkártyás ügyfélre terhelik, mivel ő adhatta ki felelőtlen módon az adatait valamilyen csalónak, például vásárolt egy márkás termékeket feltűnően olcsón értékesítő webáruházban.

A keletkezett károk 98 százalékát az ügyfelek viselik, több mint 4800 esetben 4,54 milliárd forintnyi kárt rájuk terheltek, ez esetenként 943 ezer forintos veszteség. A bankok mindössze 57 esetben vállalták magukra a kárt alig 92 millió forint értékben. A visszaélési típusok eloszlásában jelentős változás nincs, továbbra is a pszichológiai manipuláció a leggyakoribb visszaélési forma, ezt követi az adathalászat. Mind a kártyás, mind az átutalásos visszaélések visszaszorításához elengedhetetlen a banki szűrőrendszerek fejlesztése és az aktív banki fellépés.

Az ügyfelek is egyre éberebbek – ezt a CIB Bank felmérése igazolta. A személyes adatok, jelszavak megszerzésére irányuló kísérleteket egy éve még a megkérdezettek 67 százaléka azonosította gyanús jelként, az idei felmérésében már 79 százalékra ugrott ez az arány. Hasonló a helyzet a túlságosan sürgető hangnem alkalmazásával vagy a rossz magyarsággal, hibás helyesírással írt szövegeknél is: előbbinél 51-ről 59 százalékra, utóbbinál pedig 61-ről 69 százalékra nőtt egy év alatt azok aránya, akik ezeket csalás lehetőségére utaló jelnek tekintik.

Miután a bankok egyre több internetes csalást szűrnek ki valós időben, a csalók új módszerekkel próbálkoznak – magyarázza Sonjic László, az OTP Bank vezető biztonsági tanácsadója. Ma már az OTP-nél az ügyfelek a mobilbankban ellenőrizni tudják, valóban a bank munkatársával beszélnek, vagy más hívta fel őket, de a bankok sok minden mást is figyelnek, hogy blokkolni tudják a veszélyes tranzakciókat. Képesek észlelni például, ha távoli hozzáférés van telepítve egy eszközre.

Bár a történet erősen emlékeztet az úgynevezett nigériai levelekre, így, hogy a csalók telefonon keresték az érintettet, meggyőzően kommunikáltak, a családanya bedőlt nekik. Az ügyintéző figyelmeztette, hogy valószínűleg csalókkal van dolga, de még így is csak komoly nehézségek árán tudta meggyőzni az ügyfelet, hogy ne utalja át a kért összeget a gyanús bankszámlára – derül ki az OTP Bank friss podcastjából , amelyben Herman Bernadett, az Mfor főmunkatársa is kérdezte a banki szakértőket.

