2p
Narancssárga riasztás jött hófúvás veszélye miatt – gondolja meg, hogy útnak indul-e

mfor.hu

Másodfokú riasztás van érvényben több megyében is.

Hófúvás veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást adott ki a barcsi járásra a HungaroMet Zrt. csütörtök hajnalban.

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésben azt írták, az érintett járásban a friss hóval fedett területeken a viharos szél magas hótorlaszokat emelhet.

A meteorológiai szolgálat Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Komárom-Esztergom, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna és Veszprém vármegyére csütörtök éjfélig másodfokú figyelmeztetést adott ki hófúvás veszélye miatt.

Gyenge hófúvás miatt elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben Békés, Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Nógrád, Vas és Zala vármegyében, a friss hóval fedett területeken a szél alacsony hótorlaszokat emelhet.

A meteorológiai előrejelzés szerin csütörtök délelőtt északkeletre távozik a havazás, reggelig, délelőttig északkeleten még 2-5 centiméter porhó hullhat, Szabolcs keleti részén 5 centméternél több.

Az Észak-Dunántúlon, a középső országrészben és északkeleten tovább élénkül, megerősödik a szél, amely már helyenként gyengébb hóátfúvást okozhat. Délelőttől a napos időben a Dunántúl keleti felében, illetve a középső országrészben gyakran élénk, óránkénti 30-40 kilométeres északnyugati szél valószínű, amelyet késő délelőttől délutánig időnként óránként akár 50-60 kilométeres széllökés is kísérhet. Naplemenetével mindenütt mérséklődik a szél.

A Dunántúli-középhegységben, a Budai hegységben, a Mecsekben reggeltől délutánig gyakrabban alakulhat ki erősebb hófúvás majd estig ott is inkább már csak gyengébb hóátfúvás várható.

A Dunántúl nyugati területein csütörtök reggelre mínusz 15 Celsius-fok körüli vagy akár alatti hőmérsékletek előfordulhatnak, a következő éjszaka jóval nagyobb területen fordulhatnak elő mínusz 15 fok vagy az alatti minimumok.

(MTI)

Nincs elzárt település, a közműszolgáltatás mindenhol működik

Továbbra sincs elzárt település az országban, és a közműszolgáltatás is mindenhol megfelelően működik – mondta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője az operatív törzs szerda délutáni sajtótájékoztatóján, Budapesten.

Érzékenyen reagált az MVM a rendkívüli hidegre

Érzékenyen reagált az MVM a rendkívüli hidegre

Az Energiaügyi Minisztérium (EM) felkérésére az MVM januárban sehol nem kapcsolja ki a lakosági áram- és gázszolgáltatást.

Eljött a leragasztás ideje

Terézvárosban eljött a leragasztás ideje az Airbnbzőkre

Hatályba lépett a népszavazás eredményeként bevezetett tiltás a hatodik kerületben.

13 csecsemőtápszert hívott vissza a Nestlé

13 csecsemőtápszert hívott vissza a Nestlé

Mikrobiológiai nem megfelelőség miatt a Nestlé Hungária Kft. tejalapú anyatej-helyettesítő tápszereket hívott vissza, miután az önellenőrzéskor végzett vizsgálat Bacillus cereus baktérium cereulide toxin jelenlétét mutatta ki – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) kedden az MTI-vel.

Tarr Béla

Elhunyt Tarr Béla

Elhunyt a 70 éves magyar rendező ikon. 

Több mint 400 járatot törölt az amszterdami repülőtér, budapesti járatok is érintettek

Több mint 400 járatot törölt az amszterdami repülőtér, budapesti járatok is érintettek

A napok óta tartó havazás, fagy és a jeges záporok miatt kedden is több mint 450 járatot, köztük Budapestre induló repülőgép indulását is törölte az amszterdami Schiphol nemzetközi repülőtér – tájékoztatott az NL Times című, angol nyelvű holland hírportál kedden.

Megérte megvárni az új esztendőt a tankolással

Megérte megvárni az új esztendőt a tankolással

Lent maradt a benzin és a gázolaj ára. 

Teljes a káosz a buszközlekedésben Magyarországon

Teljes a káosz a buszközlekedésben Magyarországon

Kedd reggel a télies útviszonyok miatt Volán-járatok megnövekedett menetidővel közlekednek, késésekre, kimaradó járatokra és egyes településeken kimaradó megállókra is kell számítani – írják a MÁV csoport honlapján.   

Lázár János: nincs jelentős fennakadás a vasúton

Lázár János: nincs jelentős fennakadás a vasúton

Felkészültek a hóesésre a szakemberek – mondja a miniszter. 

Befagy a Balaton, de a jég sportolásra még nem lesz alkalmas

Befagy a Balaton, de a jég sportolásra még nem lesz alkalmas

A Balatonon nyílt vízen is napokon belül megjelenik az összefüggő jég, azonban annak állapota rövid időn belül még nem lesz sportolásra alkalmas – hívta fel a figyelmet a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán hétfőn.

